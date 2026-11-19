I portacolori del Karate Piacenza Farnesiana hanno partecipato con il consueto successo al Campionato regionale Under 14 Emilia-Romagna FIJLKAM, conquistando ben sette medaglie e ottenendo così il pass per i Campionati italiani FIJLKAM, in programma a fine novembre a Vigevano.

Quattro le medaglie d’oro conquistate: Elia Famà nella categoria -38 kg, Martina Stefanellinella categoria -56 kg, Mia Vera nella categoria -40 kg e Mbene Ndiaye nella categoria +68 kg.

Medaglia d’argento per Ishaq Kouhaih, nella categoria -43 kg, mentre il bronzo è andato a Viola Ziliani ed Elena Vasic, entrambe impegnate nella categoria -56 kg.

Il Campionato italiano Under 14 di Vigevano si preannuncia particolarmente importante e competitivo: sono attesi circa 800 atleti finalisti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 350 società sportive, selezionate attraverso le fasi regionali tra le circa 1.500 affiliate alla FIJLKAM.

La società piacentina, guidata dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi, è già pronta per i prossimi appuntamenti agonistici.

I prossimi impegni saranno il Campionato nazionale CSEN di Fidenza e, per gli atleti più esperti, la Coppa del Mondo WKF, la federazione mondiale riconosciuta dal movimento olimpico, in programma a dicembre a Jesolo, che vedrà la partecipazione di rappresentative provenienti da ben 90 nazioni di tutti i continenti.

Un risultato importante, dunque, per il Karate Piacenza Farnesiana, che conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto dalla società e dai suoi tecnici, con risultati significativi sia a livello regionale sia in prospettiva nazionale e internazionale.