Grave incidente stradale lungo la Statale 45, nel tratto compreso tra Rivergaro e Travo, dove un’automobile e un pick-up si sono scontrati frontalmente. Quattro le persone rimaste ferite.

L’incidente si è verificato nella giornata di giovedì 19 novembre. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli si sono scontrati frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Particolarmente serie le condizioni dell’automobilista, per il quale è stato disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Meno gravi, invece, le tre persone che si trovavano a bordo del pick-up, rimaste ferite in modo lieve.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali sono stati affidati i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.