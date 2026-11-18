Il Piacenza domina la Lucchese al “Garilli”, si impone con un netto 4-0 e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente della sfida tra Cjarlins Muzane e Union Clodiense.

Franzini opta per un ampio turnover, schierando una formazione profondamente rinnovata rispetto a quella vista domenica in campionato: ben nove undicesimi diversi. Tra i pali debutta al “Garilli” Versari, al rientro dopo il lungo infortunio, mentre Sereni torna a disposizione e ritrova una maglia da titolare, posizionandosi sulla corsia sinistra di centrocampo. In avanti spazio alla coppia formata da Capelli e Trombetta.

L’avvio dei biancorossi è subito convincente e il vantaggio arriva dopo appena quattro minuti. A propiziare l’episodio è una splendida giocata di Capelli, che con un intelligente velo libera Trombetta, travolto in area dal portiere avversario. Per l’arbitro non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Capelli, che non sbaglia e porta avanti il Piacenza. Al 20′ arriva il raddoppio, firmato da Tremolada. Il centrocampista si mette in proprio sulla destra, supera una serie di avversari in dribbling e lascia partire un tiro-cross che sorprende Vespier e termina direttamente in rete. Una prodezza che indirizza ulteriormente la partita sui binari biancorossi.

Nella ripresa la Lucchese prova a reagire e attraversa il suo momento migliore, ma proprio quando gli ospiti sembrano poter riaprire la contesa arriva il colpo del definitivo ko. Al 63′ Tremolada, autentico protagonista della serata, conclude a rete trovando la respinta dell’estremo difensore. Il pallone si impenna e Bassanini è il più rapido di tutti ad avventarsi sulla sfera, insaccando di testa il 3-0. La festa biancorossa si completa al 70′, quando anche Trombetta mette la propria firma sul tabellino dei marcatori. L’attaccante vince un contrasto con grande determinazione, si infila tra tre avversari, entra in area e con un preciso sinistro chiude definitivamente i conti.

Al “Garilli” non c’è praticamente mai partita: il Piacenza convince, segna quattro reti e dimostra di poter contare anche sulle seconde linee. Una vittoria netta, costruita con qualità, concretezza e personalità, che vale il meritato accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Il cammino biancorosso continua e con esso arrivano anche ottimi segnali per il campionato. Domenica il Piacenza affronterà sempre in casa il Villa Valle.

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