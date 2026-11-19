In una serata ricca di soddisfazioni e premiazioni c’è stato spazio anche per il baseball piacentino. Ai “Diamanti dell’Emilia-Romagna”, evento organizzato a Imola dal Comitato Regionale della Federbaseball, sono state premiate le eccellenze di un territorio da sempre ai vertici nazionali. In passerella tra gli altri i protagonisti dell’Europeo U18 di Trieste tra i quali il Team Executive Aldin Macak il quale rientra anche nei quadri dirigenziali del Piacenza, nella fattispecie nell’area tecnica. Un ruolo organzzativo il suo particolarmente apprezzato che lo porterà nel 2027 a far parte della spedizione azzurra U18 ai mondiai in Cina.

La cerimonia dei Diamanti è stata anche l’occasione per presentare il libro “Expert Everything” firmato dal giornalista Lorenzo Longhi e dal fotografo Corrado Benedetti, che racconta l’avventura della Nazionale Italiana al World Classic 2026. Il tuor che promuove questo prezioso documento sulla straordinaria performance degli azzurri di Francisco Cervelli, farà tappa a gennaio a Piacenza con la probabile presenza di alcni protagonisti di uno dei momenti più eccitanti del batti e corri italiano, capace di calamitare per settimane l’interesse di tutto il mondo sportivo.