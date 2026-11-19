Yama Arashi in evidenza a Pontelagoscuro (Ferrara) nella gara di karate e kubudo sotto l’egida della WMAC (World Martial Arts Committee) italiana con oltre 200 atleti provenienti da diverse regioni del Nord. Gli allievi del maestro Imerio Gerevini hanno gareggiato solamente nel karate nella specialità kata (forma).

Le medaglie d’oro portano la firma di Edoardo Gega (7 anni, cintura gialla), Valentina Lazar (8 anni, cintura gialla) e Iconija Stolic (8 anni, cintura blu). Quattro, invece, gli argenti conquistati da Mario Paganini (6 anni, cintura arancione), Adam Donadio (cintura gialla), Elena Lazar (8 anni) e Dafne Zilocchi (10 anni, cintura viola). Infine, nelle gare individuali poker di bronzi con Adam Chkouri (10 anni, cintura gialla), Luca Albenzio (10 anni, cintura blu), Malac Mimou (11 anni, cintura arancione) e Giulia Devoti (15 anni, cintura marrone). Un altro terzo posto è arrivato anche nella gara a squadre kata con la formazione composta da Giulia Devoti (marrone), Mayra Puscas (blu) e Leonardo Giudice (cintura marrone).

“Onore anche a chi non è riuscito a salire sul podio – le parole del maestro Gerevini – come Filippo Soresi, Ndoka Henry, Hassani Romaise Azami, Melissa Puscas e Giulia Spotti. E’ stata una gara difficile però i miei karateka sono stati molto bravi. Naturalmente si poteva fare di più, ora pensiamo alla prossima gara di dicembre. In ogni caso sono orgoglioso di questo gruppo che sta crescendo lezione dopo lezione con sacrificio, umiltà e rispetto”.