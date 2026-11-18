Il progetto del nuovo ospedale di Piacenza e, in particolare, il ricorso al partenariato pubblico-privato tornano al centro del dibattito cittadino. A sollevare interrogativi sulle modalità di realizzazione e sulla futura gestione della struttura è il Comitato Salviamospedale, che denuncia la mancanza di un confronto pubblico e chiede maggiore trasparenza sui costi e sulle conseguenze della scelta.

Il futuro del nuovo ospedale di Piacenza e il ricorso al partenariato pubblico-privato tornano al centro del dibattito cittadino. Venerdì 20 novembre alle ore 17.30, nella chiesa di Sant’Ilario, in via Garibaldi 17, il Comitato Salviamospedale organizza un incontro pubblico dal titolo “Vogliamo un ospedale pubblico o privato?”, per approfondire le criticità che, secondo i promotori, potrebbero derivare dal modello di finanziamento scelto per la realizzazione della nuova struttura sanitaria.

LA NOTA DEL COMITATO

“Il nostro Comitato a sue spese e cure, ha organizzato l’evento riportato nel manifesto allegato. A tutt’oggi L’AUSL ed il Comune di Piacenza non hanno fissato un incontro pubblico per informare i cittadini sulla questione del partenariato Pubblico /Privato concernente la realizzazione del nuovo Ospedale”, spiega Augusto Ridella, referente del comitato.

Le critiche del Comitato sui costi e sulla futura gestione dell’ospedale

Non c’è mai stato un confronto sulle problematiche che tale strumento comporta per la gestione future dell’Ospedale. Non si sono mai palesarti i conti relativi ai costi dell’appalto e della futura gestione. In altre parole non c’è trasparenza.

Partenariato pubblico-privato, annunciati gli interventi di Quartini e Forni

Come è noto, nei casi in cui si è fatto ricorso al partenariato pubblico-provato, sono emersi gravi problemi che l’On. A. Quartini e il dott. R. Forni andranno ad illustrare durante l’incontro.

I cittadini devono sapere che con il P.P.P. l’Ospedale passerà da pubblico a privato.