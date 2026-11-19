Sono in programma la prossima settimana, compatibilmente con le condizioni meteo, il rifacimento del manto stradale in via Montebello e la riqualificazione della rotatoria tra strada Agazzana, via Montecucco e la Tangenziale Sud. Per ottimizzare i tempi tecnici di attuazione, i cantieri procederanno in modo parallelo, con le modalità descritte di seguito.

Lunedì 23 novembre, a mezzogiorno, inizieranno i lavori nel tratto di via Montebello compreso tra il civico 41 e la rotatoria all’incrocio con via Emilia Pavese: in quella giornata e nella successiva, martedì 24, sarà necessario un restringimento di carreggiata con istituzione del senso unico alternato, in base all’avanzamento del cantiere. Inoltre, nei tratti di volta in volta oggetto di intervento sarà temporaneamente precluso l’accesso ai passi carrai. Per l’intera durata dei lavori, lunedì 23 e martedì 24 novembre, nonché venerdì 27 e nei primi giorni della settimana seguente, per i veicoli che percorrono via Emilia Pavese non sarà possibile svoltare in via Montebello.

Nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, invece, i mezzi operativi si sposteranno dall’Infrangibile – dove il cantiere sarà riattivato, come già detto, venerdì 27 – per procedere alla riqualificazione della rotonda di strada Agazzana. Mercoledì 25 e giovedì 26, oltre alla chiusura della bretella della Tangenziale, si potrà quindi transitare solo lungo la carreggiata di strada Agazzana in ingresso verso la città, e saranno segnalate deviazioni a partire dall’intersezione di via Cella, via Veneto, via Bianchi e via Gadolini. Il cantiere sarà attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e si potranno raggiungere gli immobili in strada del Montecucco unicamente a piedi.