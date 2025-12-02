La Chiesa dei SS. Nazario e Celso celebra i 100 anni con il Concerto degli Auguri il 7 dicembre

La Chiesa dei SS. Nazario e Celso, gioiello architettonico che celebra i suoi mille anni di storia, ospiterà il Concerto degli Auguri il prossimo 7 dicembre 2025, alle ore 17.00. L’iniziativa rappresenta un momento di incontro, festa e riflessione, dedicato al Natale e alla presentazione del nascente Distretto del Design di Piacenza e Provincia.

La serata vedrà la partecipazione del Coro Giovanile dell’Emilia-Romagna, realtà d’eccellenza coordinata da AERCO – Associazione Emiliano-Romagnola Cori. Il programma musicale, ricco di profondità e entusiasmo generazionale, interpreterà lo spirito innovativo della regione e il valore del fare coro come espressione di cultura condivisa. Il Coro Consonanze di Piacenza parteciperà all’evento in qualità di organizzazione, contribuendo alla realizzazione di questa significativa iniziativa.

Il concerto intende creare un ponte simbolico tra tradizione e futuro, mettendo in dialogo patrimonio culturale, architettura e progettualità contemporanea. Il costituendo Distretto del Design rappresenta un’opportunità strategica per Piacenza, con l’obiettivo di valorizzare creatività e design come motori di sviluppo economico, culturale e sociale. La scelta della millenaria Chiesa dei SS. Nazario e Celso come scenario dell’evento sottolinea la volontà di radicare l’innovazione nelle profonde radici storiche del territorio.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo appuntamento unico, in cui musica, storia e visione si intrecciano in un’atmosfera di festa e condivisione. Il concerto celebra i mille anni della chiesa, simbolo della trasformazione architettonica di Piacenza, mentre l’evento stesso rappresenta un invito a illuminare, con la creatività delle nuove generazioni, il percorso del nascente Distretto del Design.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy