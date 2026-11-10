Luca Carboni, Guida Michelin e Davide Groppi: la Coppa d’Oro festeggia i diciotto anni premiando l’eccellenza – AUDIO e FOTO

Una giornata dedicata alle eccellenze, al talento e all’identità di un territorio che continua a distinguersi ben oltre i propri confini. La 18esima edizione del Premio Coppa d’Oro ha celebrato un traguardo particolarmente significativo, confermando il valore di una manifestazione che da diciotto anni racconta e promuove il meglio di Piacenza attraverso personalità di prestigio nazionale e internazionale.

A rendere particolarmente prestigiosa questa diciottesima edizione sono stati i tre riconoscimenti dedicati a personalità e realtà capaci di rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo: Luca Carboni, Davide Groppi e la Guida MICHELIN.

La suggestiva cornice della ex chiesa del Carmine ha ospitato una cerimonia ricca di contenuti, che ha riunito il mondo delle istituzioni, della cultura, della musica, del design e dell’alta gastronomia.

A organizzare l’evento il Consorzio di Tutela dei Salumi DOP Piacentini, in collaborazione con il Comune di Piacenza, la Camera di Commercio dell’Emilia e il Ministero dell’Agricoltura. Il tutto con il patrocinio della Provincia di Piacenza e della Regione Emilia-Romagna.

Tre protagonisti d’eccezione per celebrare il talento

Il cantautore bolognese Luca Carboni è stato scelto per una carriera artistica capace di attraversare generazioni, unendo musica, parole e arti visive in un linguaggio autentico e riconoscibile. Un percorso nel quale il legame con le proprie origini si è trasformato in una straordinaria capacità di comunicare emozioni universali.

“La vita deve essere un percorso, noi siamo alla ricerca di qualcosa che non sappiamo bene cosa sia, però in fondo quello che secondo me conta di più se parli a un giovane che affronta anche il mondo della musica, dell’arte, della comunicazione, la cosa più importante è riuscire a valorizzare la propria unicità. Ognuno di noi ha qualcosa di unico da dare agli altri, però molte volte ci perdiamo magari imitando qualcosa che ci piace, cercando di essere diversi da quello che siamo. Quindi abbiamo bisogno anche di tempo, di fare esperimenti, di cambiare per scoprire la nostra unicità“, ha detto Carboni..

Il designer piacentino Davide Groppi rappresenta invece il perfetto incontro tra creatività, innovazione e appartenenza al territorio. Partito da un piccolo laboratorio nel centro storico di Piacenza, Groppi ha saputo affermarsi sulla scena internazionale, trasformando la luce in una forma di espressione artistica.

A completare il prestigioso gruppo dei premiati, la Guida MICHELIN, autentico punto di riferimento mondiale per la gastronomia d’eccellenza. Un premio dal valore ancora più significativo dal momento che la presentazione della Guida MICHELIN, in programma il 12 novembre, si terrà proprio a Piacenza: due appuntamenti di grande prestigio che pongono la città al centro dell’attenzione del panorama gastronomico nazionale.

“Sicuramente Piacenza e la regione Emilia-Normandia sono riconosciuti a livello internazionale per la qualità dei loro prodotti e della ricerca tradizionale, sono un punto di riferimento per la gastronomia italiana. I prodotti di qualità, i prodotti di un territorio, contribuiscono a definire l’identità culinaria di quel territorio e della nazione. Il 2025 è stato un anno straordinario per l’export dei prodotti alimentari e lo sappiamo quando andiamo all’estero: incontro i miei colleghi esteri che parlano dei prodotti italiani“, ha detto Massimo Leonardi, Responsabile Commerciale Michelin Lifestyle.

Un nuovo simbolo per i diciotto anni della Coppa d’Oro

Tra le novità più significative dell’edizione 2026, il rinnovamento del simbolo del Premio, affidato proprio alla creatività di Davide Groppi. Dopo anni in cui il riconoscimento è stato rappresentato dalla tradizionale figura della Razdura, emblema della cultura domestica e gastronomica piacentina, la Coppa d’Oro ha scelto di raccontarsi attraverso un nuovo oggetto: Bugia, la lampada firmata da Groppi, realizzata in una versione speciale per il Premio.

Una cerimonia tra musica, cultura e solidarietà

La giornata, affidata alla conduzione di Chiara Marando, ha previsto un programma capace di intrecciare momenti istituzionali, musica e cultura.

Ad aprire la cerimonia, l’ouverture musicale del Maestro Corrado Casati del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza, con le musiche tratte da Il flauto magico di Mozart e l’interpretazione della soprano Corinna Baranovsky.

Accanto alle premiazioni, il programma ha dato spazio agli interventi del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, del direttore del Consorzio Roberto Belli e del presidente di Visit Emilia Simone Fornasari.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla solidarietà, attraverso la presentazione del libro di Andrea Bricchi, La mia cucina: ricette di famiglia e altre mie invenzioni, con prefazione di Carlo Cracco, il cui ricavato è destinato all’associazione PUNTOEACAPO, impegnata nell’ambito dei disturbi dell’alimentazione.

Trent’anni di DOP: un anniversario che rende l’edizione ancora più speciale

La diciottesima edizione della Coppa d’Oro si inserisce in un anno particolarmente importante per l’agroalimentare piacentino.

Il 2026 segna infatti i trent’anni dal riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta per tre prodotti simbolo del territorio: Coppa piacentina DOP, Pancetta piacentina DOP e Salame piacentino DOP.

Un primato che rende Piacenza una realtà unica nel panorama europeo della salumeria e che testimonia il valore di una tradizione produttiva capace di coniugare qualità, autenticità e tutela delle origini.

Il Mese delle DOP Piacentine

La valorizzazione del patrimonio gastronomico prosegue inoltre con “Il Mese delle DOP Piacentine”, iniziativa in programma dal 9 novembre all’8 dicembre, che coinvolge ristoranti, bar ed enoteche della città attraverso degustazioni, assaggi e proposte gastronomiche dedicate.

Da oggi lunedì 9 novembre all’8 dicembre Piacenza si trasforma in un grande percorso del gusto con “Il Mese delle DOP Piacentine”: 30 tra ristoranti, bar ed enoteche della città metteranno in tavola Coppa piacentina DOP, Pancetta piacentina DOP e Salame piacentino DOP, che nel 2026 festeggiano trent’anni di riconoscimento. Un primato che nessun’altra città europea può vantare: qui le DOP della salumeria sono tre.