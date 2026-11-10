Fauna ittica, Tagliaferri (FdI): “Convenzioni regionali, perché serve essere presenti in quattro province? La Regione chiarisca”

“Per tutelare la fauna ittica e gestire correttamente le acque interne servono competenze, presenza sul territorio e conoscenza dei nostri fiumi. Per questo è necessario comprendere perché la Regione Emilia-Romagna abbia previsto, tra i requisiti per accedere alle nuove convenzioni, che le associazioni piscatorie operino in almeno quattro aree provinciali”.

Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, illustrando i contenuti di un’interrogazione predisposta in merito alla deliberazione di Giunta n. 1674 del 5 ottobre 2026, relativa alle convenzioni per la gestione e la tutela della fauna ittica e per l’esercizio della pesca nelle acque interne negli anni 2027–2028, eventualmente prorogabili al 2029.

LA NOTA DI TAGLIAFERRI

“Non contestiamo la necessità di individuare associazioni strutturate e affidabili, né mettiamo in discussione l’esigenza di un coordinamento regionale. Chiediamo però di conoscere quali valutazioni abbiano portato a fissare proprio questa soglia territoriale e se siano state considerate modalità che consentano anche alle associazioni fortemente radicate in una singola provincia di contribuire alle attività di tutela”.

L’interrogazione sui requisiti e sulle manifestazioni di interesse

L’interrogazione affronta anche gli esiti della procedura, chiedendo quante manifestazioni di interesse siano pervenute, quante siano risultate ammissibili e se vi siano state esclusioni legate al mancato possesso dei requisiti territoriali.

Trebbia e Nure, il ruolo delle associazioni locali nella tutela dei fiumi

“Un’associazione che opera da anni lungo il Trebbia, il Nure o gli altri corsi d’acqua piacentini può possedere un patrimonio di conoscenze ed esperienza che merita di essere valorizzato. La presenza in più province è un criterio organizzativo, ma occorre verificare come si concili con la capacità concreta di intervenire nei singoli bacini idrografici”.

Tagliaferri: “La tutela della fauna ittica deve tradursi in attività verificabili”

Tagliaferri richiama infine la necessità di assicurare una copertura effettiva delle attività convenzionate.

“Vogliamo sapere quali strumenti saranno previsti per coinvolgere le associazioni locali e quali indicatori consentiranno di verificare i risultati. La tutela della fauna ittica deve tradursi in attività verificabili, non esaurirsi nella definizione dei requisiti amministrativi”.