Serie B – L’Assigeco Piacenza torna in campo per il primo turno infrasettimanale: ad attenderla c’è Omegna

Archiviata la vittoria contro Agrigento e dopo essere rientrata nella giornata di ieri dalla Sicilia, l’UCC Assigeco Piacenza si prepara a tornare subito in campo. L’ottava giornata di regular season mette infatti i Lupi di fronte al primo turno infrasettimanale della stagione, per la sfida con Omegna in programma mercoledì 11 novembre alle ore 20:30 sul parquet del PalaBanca di Piacenza.

Come sta Omegna?

È stata un’estate di cambiamenti quella che ha vissuto Omegna dopo aver tagliato il traguardo dei playoff nella passata stagione. In panchina è tornato Michele Belletti, per la prima volta nelle vesti di capo allenatore, mentre il roster conta un paio di conferme e diversi giovani con buoni margini di miglioramento. Dopo un avvio non semplice, la formazione piemontese ha saputo rialzare la testa trovando due vittorie nelle ultime tre uscite. Lo starting five biancoverde può contare sulla presenza nel backcourt dell’ex Casale Monferrato Francesco Guerra e del bolognese Elia Morandotti, insieme all’ala lettone Andris Misters, al terzo anno in maglia Paffoni e tra i giocatori più dominanti del campionato.

Sotto canestro troviamo un lungo versatile come Simone Angelucci, e lo storico capitano Jacopo Balanzoni. Dalla panchina come cambio degli esterni escono il playmaker Edoardo Santi, alla prima esperienza in Serie B Nazionale, e il veterano Marco Contento, oltre a Obinna Odah e Mauhamadou Yadde, due ali atletiche e dinamiche reduci da buone stagioni in Serie B Interregionale. Per dare manforte al reparto lunghi è invece arrivato a inizio mese Sebastiano Bianchi.

Tre gli ex di serata: Marco Contento ha vestito la maglia Assigeco nel 2011/2012, mentre l’indisponibile Massimiliano Ferraro ha militato a Omegna nel 2024/2025. Coach Marcello Ghizzinardi è stato il capo allenatore della formazione piemontese dal 2016 al 2019, vincendo due Coppe Italia di categoria nel 2018 e nel 2019.