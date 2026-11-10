Araldi torna sulla panchina del Fiorenzuola

Era stato esonerato, forse un po’ frettolosamente, dopo la prima uscita di campionato. Dopo la risoluzione consensuale del contratto di Villa la società lo ha richiamato in panchina. Nicoló Araldi aveva già giudato la squadra lo scorso anno in Eccellenza con ottimi risultati. Chiaramente la rosa che si troverà davanti è stata sensibilemente modificata dalle mosse di mercato del club di Pinalli. Dopo 11 giornate i rossoneri hanno totalizzato 1 sola vittoria e condividono l’ultimo posto con la Triutium. Il tecnico proverà ad invertire la rotta, già domenica pomeriggio (ore 17:30) in casa della Virtus Verona (DIRETTA SU RADIO SOUND 94.6)

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