Brugneto, il sindaco risponde alle critiche: “Fratelli d’Italia è al governo, si adoperi per risolvere il problema. Le polemiche non portano acqua al Trebbia”

“Trovo francamente singolare che Fratelli d’Italia, partito che esprime il Governo nazionale, anziché utilizzare il proprio peso politico e istituzionale per contribuire a risolvere la questione del Brugneto, preferisca attaccare la sottoscritta. Ma evidentemente siamo già in campagna elettorale e ogni occasione è buona per fare polemica”. Inizia così la nota del sindaco Katia Tarasconi.

“Voglio però essere molto chiara: sono disponibile a collaborare con Fratelli d’Italia, così come con tutte le forze politiche e istituzionali, per difendere gli interessi del nostro territorio. Non ho alcuna intenzione di trasformare una questione così importante in una contrapposizione politica. Non mi interessa chi potrà rivendicarne il merito, mi interessa che il problema venga risolto”.

LA NOTA DEL SINDACO TARASCONI

Partiamo da un principio fondamentale: l’acqua è un bene comune, non appartiene a Genova e non appartiene a Piacenza. La legge riconosce la priorità dell’utilizzo idropotabile e, nelle situazioni di scarsità, tutela in via prioritaria anche quello agricolo rispetto agli altri usi. Nessuno vuole togliere acqua ai cittadini genovesi. Si tratta di trovare un equilibrio tra esigenze diverse, un equilibrio che le valutazioni tecniche alla base dell’intesa hanno consentito alle due Regioni di individuare, dopo quasi due anni di trattative.

Il ricorso di Genova contro l’intesa sul Brugneto

E se qualcuno mi chiede cosa penso della decisione del Comune di Genova di impugnare quell’intesa, non ho alcuna difficoltà a rispondere: non la condivido. La considero una scelta sbagliata e difficilmente comprensibile, che rischia di compromettere un risultato importante. Mi sembra una posizione poco attenta alle esigenze degli altri territori, quando invece sarebbe necessario uno sguardo più ampio e responsabile. Nessuno intende mettere in discussione la priorità dell’approvvigionamento idropotabile dei cittadini genovesi, ma non possono essere ignorate le esigenze del Trebbia, dell’ambiente e dell’agricoltura piacentina.

Il Comune di Piacenza si costituirà in giudizio

Naturalmente il Comune di Piacenza si costituirà in giudizio per tutelare gli interessi del territorio, come è ovvio che sia. Ma sia ben chiaro: non sarà certo nelle aule di un tribunale che si troverà una soluzione duratura alla questione del Brugneto. Quella soluzione deve arrivare dal confronto e dalla responsabilità delle istituzioni coinvolte, a tutti i livelli.

Tarasconi: “Privilegiare i risultati rispetto alla ricerca di visibilità”

Il mio obiettivo è contribuire a risolvere il problema, non alimentare il dibattito sui giornali. Il confronto pubblico è importante, ma deve accompagnarsi a iniziative concrete. Su una questione così delicata – che riguarda l’acqua, l’ambiente, l’agricoltura e il futuro dei nostri territori – credo sia dovere di tutti privilegiare i risultati rispetto alla ricerca di visibilità.

A Fratelli d’Italia ricordo quindi che ha rappresentanti al Governo e interlocutori istituzionali che possono contribuire concretamente. Mi auguro che questa possibilità venga utilizzata nell’interesse del territorio, perché ogni contributo utile sarà benvenuto, da qualunque parte provenga.

“Il Trebbia non è né di destra né di sinistra”

Il Trebbia non è né di destra né di sinistra. È un patrimonio di tutti e difenderlo è una responsabilità comune. Le polemiche passano. I problemi, se non li risolviamo, restano».