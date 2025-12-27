La Salus brilla a Santo Stefano. Grande successo di pubblico per la tradizionale riunione pugilistica della palestra piacentina

12 incontri di buon livello, 5 vittorie ai punti e tanti pugili in crescita, ma il pomeriggio di boxe della Salus et Virtus non si può ridurre soltanto a risultati sportivi. Come da tradizione la palestra guidata dal Maestro Roberto Alberti ha allestito al meglio la riunione più importante dell’anno, un vero regalo di Natale per tutti gli appassionati dei guantoni di Piacenza e provincia. Il pubblico ha risposto presente. Il palazzetto di via Alberici ha registrato un clamoroso tutto esaurito, il che non può che rappresentare una grande iniezione di fiducia per tutto il movimento salussino.
Nel ricordo del Maestro Giordano Mosconi, scomparso proprio il giorno di Natale del 2023 dopo una lunga malattia e alla presenza della pluricampionessa Roberta Bonatti, che nonostante la dolce attesa ha fatto gli onori di casa, sul quadrato per oltre 2 ore i combattenti della Salus et Virtus dall’angolo blu hanno dato spettacolo incrociando i guantoni con esponenti dell’Asd Boxe Grugliasco, della Paky Boxing Club, dell’Asd reggiana Boxe, della Boxe Parma e della Boxe Fitness Barge.
I match
Peso 55kg, categoria U17. Sulla distanza di 3 riprese da 2 minuti
Nicolò Maurici (Boxe Grugliasco) – Mohammed Brodi (Salus et Virtus)
Vince ai punti Mohammed Brodi
Peso 80kg, categoria Elite. Sulla distanza di 3 riprese da 3 minuti
Riccardo La Marca (Paky Boxing) – Sebastiano D’Amico (Salus et Virtus)
Vince per ko Riccardo La Marca
Peso 75kg, categoria Elite. Sulla distanza di 3 riprese da 3 minuti
Fahad Javed Aktar (Paky Boxing club) – Wasef Soltani (Salus et Virtus)
Vince ai punti Fahad Javed Aktar
Peso 75 kg, categoria Elite. Sulla distanza di 3 riprese da 3 minuti
Matteo Sciaboni (Asd Reggiana Boxe) – Morel Betti (Salus et Virtus)
Vince ai punti Morel Betti
Peso 66kg, categoria Under 19, Sulla distanza di 3 riprese da 2 minuti
Alessandro Ndojaj (Asd boxe Rally Auto Crema) – Alexei Secara (Salus et Virtus)
Vince ai punti Alexei Secara
Peso 52kg, Under 17 femminile, Sulla distanza di 3 riprese da 2 minuti
Ilaria Tonon (asd Boxe Grugliasco – Chiara Agosti (Salus et Vitus)
Vince ai punti Ilaria Tonon
Peso 61 kg, categoria Elite. Sulla distanza di 3 riprese da 3 minuti
Nabil El Kihel (asd Boxe Fitness Barge) – Domenico Castaldo (Salus et Virtus)
Vince ai punti Domenico Castaldo
Peso 55kg, categoria under 19. Sulla distanza di 3 riprese da 3 minuti
Cristian Agosto (Asd Boxe Grugliasco) – Monib Broudi (Salus et Virtus)
Vince ai punti Monib Broudi
Peso 61kg, Categoria Elite, Sulla distanza di 3 riprese da 3 minuti
Amine Akermi (Boxe Parma Asd) – Alessio Castignoli (Salus et Virtus)
Vince ai punti Amine Akermi
Peso 86 kg, Categoria Elite. Sulla distanza di 3 riprese da 3 minuti
Balakiyem Mizou (Asd Reggiana Boxe) – Mamoudou Kantè (Salus et Virtus)
Vince ai punti Balakiyem Mizou
Peso 75 kg, Categoria Elite. Sulla distanza di 3 riprese da 3 minuti
Andrea Achiluzzi (Asd Reggiana Boxe) – Gerald Hitaj (Salus et Virtus)
Match interrotto per intervento medico. Vince Andrea Achiluzzi
Peso 75kg. Categoria elite.Sulla distanza di 3 riprese da 3 minuti
Douglas Santos Do Nascimento (Asd Boxe Fitness Barge) – Mendia Tinoco (Salus et Virtus)
Vince ai punti Douglas Santos Do Nascimento