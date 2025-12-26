Serie B – L’Assigeco vuole chiudere in bellezza il girone d’andata: davanti c’è l’ostacolo Monferrato Basket – AUDIO

La scorsa settimana in cinque giorni l’UCC Assigeco Piacenza ha superato le due ex capoliste Legnano e Vicenza, trovando sotto l’albero di Natale quattro punti di vitale importanza per confermarsi nelle zone alte di una classifica cortissima. Terminati i festeggiamenti natalizi, i Lupi sono pronti a tornare in campo con l’obiettivo di chiudere in bellezza il 2025 e il girone d’andata, con la sfida di domenica 28 dicembre alle ore 18:00 al PalaBanca di Piacenza contro un Monferrato Basket alla ricerca di punti pesanti in ottica salvezza. Un impegno da non sottovalutare per i ragazzi di coach Lottici, che vogliono regalare ai propri tifosi il terzo successo consecutivo con un’altra prestazione di spessore dopo la meravigliosa vittoria sul campo di Vicenza.

Le parole di Calbini a Radio Sound

Il punto su Monferrato

Dopo aver sfiorato nella passata stagione l’accesso ai play-off con la sconfitta contro Faenza al secondo e decisivo turno di play-in, Casale Monferrato ha confermato anche quest’anno la scelta di puntare sulla linea verde, allestendo una squadra giovanissima guidata da un coach esperto come Fabio Corbani. Tuttavia, quasi arrivati al giro di boa, la squadra non naviga in acque serene, con un record di 2 vittorie e 15 sconfitte che al momento vale il penultimo posto in classifica, a pari punti con Fidenza, ultima.

Le chiavi della regia del quintetto piemontese sono affidate al confermato Francesco Guerra, assistito nel backcourt dall’argentino Tomas Zanzottera, arrivato a stagione in corso dalla Serie B Interregionale e subito di grande impatto, e dal giovane classe 2006 Destiny Osagie. Sotto le plance invece sono pronti a farsi valere il prodotto del settore giovanile dell’Olimpia Milano Francesco Marcucci e lo storico capitano Niccolò Martinoni, al quindicesimo anno in maglia rossoblu e reduce da 58 punti segnati nelle ultime due partite.

Tra gli esterni in uscita dalla panchina troviamo il playmaker Simone Caglio e un buon tiratore come Marco Rupil, oltre a Kesmor Osatwna, grande atleta e abile difensore arrivato anche lui in corsa dopo aver iniziato l’annata in Serie A2 con Torino, e l’ala ex Virtus Imola Lorenzo Zangheri. Il lungo maliano Mamoudou Dia avrà invece il compito di far rifiatare il reparto lunghi. Completano il roster i giovani Alberto Mossi e Andrei Ioan Flueras.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.

