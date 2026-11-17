Momenti di paura per una donna che si è ritrovata alcuni ladri all’interno della propria abitazione, nella zona della Farnesiana.

L’episodio si è verificato intorno alle 21.30. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero sfruttato una grondaia per arrampicarsi fino al primo piano dell’edificio e introdursi nell’abitazione.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni rumori sospetti, che hanno attirato l’attenzione della donna presente in casa. La proprietaria si è così accorta della presenza degli intrusi.

A quel punto i malviventi, rendendosi conto di essere stati scoperti, si sono rifugiati in una camera, chiudendosi a chiave dall’interno. Una mossa che avrebbe consentito loro di guadagnare il tempo necessario per organizzare la fuga.

I ladri hanno quindi raggiunto una finestra, dalla quale si sono calati all’esterno dell’edificio, riuscendo poi ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili.