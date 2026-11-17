Quarant’anni di lavoro, crescita e impegno per le persone. La Cooperativa San Martino si prepara a celebrare un traguardo che racconta un pezzo di storia economica e sociale del territorio piacentino: dalla scommessa di un gruppo di giovani alla costruzione di un’impresa che oggi conta oltre 1.700 addetti, tra soci lavoratori, dipendenti e collaboratori, provenienti da 72 Paesi.

L’anniversario sarà festeggiato sabato 21 novembre a Piacenza Expo, con un appuntamento riservato ai soci e agli invitati che unirà riflessioni sul valore della cooperazione, testimonianze e momenti di festa.

Fondata nel 1986 a Piacenza, dalla logistica ai servizi integrati

Fondata il 25 novembre 1986, San Martino è nata per creare nuove opportunità di occupazione e di affermazione sociale, ispirandosi ai valori della cooperazione e della dottrina sociale della Chiesa.

Dal facchinaggio alle pulizie civili e industriali, dal confezionamento ai servizi di facility e logistica integrata, il suo percorso ha accompagnato l’evoluzione del mondo del lavoro, investendo nelle competenze e nella crescita professionale delle persone.

Una storia radicata a Piacenza, che trova nell’anniversario l’occasione per riconoscere il contributo di quanti l’hanno costruita e rinnovare l’impegno per il futuro.

Il presidente Mario Spezia: “Il lavoro è libertà, dignità e affermazione della persona”

“La nostra missione è rimasta immutata nel tempo: garantire continuità occupazionale e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, valorizzando il lavoro non come merce, ma come fondamentale fattore di libertà, dignità e affermazione della persona”, sottolinea il presidente Mario Spezia nell’introduzione al libro dedicato ai quarant’anni della Cooperativa.

Celebrazioni a Piacenza Expo il 21 novembre: congresso dalle 17

Proprio il volume sarà presentato durante il congresso che aprirà le celebrazioni. I lavori inizieranno alle 17 con il saluto del presidente Spezia e gli interventi istituzionali.

Economia sociale e cooperazione: la tavola rotonda con Colla, Foti e Gardini

Al centro del confronto la tavola rotonda “Economia sociale: la cooperazione come impresa di comunità”, moderata dal direttore di Libertà Gian Luca Rocco.

Il programma prevede la partecipazione di Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna; Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione; Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative; Giuseppe Guerini, presidente di Cooperatives Europe; Elena Uber, membro del CdA della Fondazione di Piacenza e Vigevano; monsignor Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio.

Paolo Rebecchi: “San Martino, radici solide e sguardo al futuro”

Il legame tra storia e prospettive di sviluppo sarà al centro dell’intervento del direttore generale Paolo Rebecchi, “San Martino: radici solide, sguardo al futuro”.

Francesco Milza e le testimonianze delle associazioni del territorio

Seguirà “San Martino riconosce il valore della comunità”, con l’amministratore delegato Francesco Milza e le testimonianze di Oltre l’autismo – Fondazione Amici di San Giuseppe, Unicoop, Africa Mission e Pubblica Assistenza Croce Bianca Piacenza.

Parità di genere, welfare e premiazioni per i quarant’anni della Cooperativa

Spazio anche alla parità di genere e alle voci femminili, con la responsabile welfare Margherita Spezia, prima delle premiazioni, della consegna delle targhe e delle conclusioni.

Cooperativa San Martino, quarant’anni di lavoro e attenzione alla comunità

Un anniversario per condividere il valore del cammino compiuto e guardare ai prossimi anni con la stessa attenzione alla dignità del lavoro, alla partecipazione dei soci e alla comunità che ha guidato la Cooperativa fin dalle origini.