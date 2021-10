La Gas Sales Piacenza batte Ravenna e vince la prima stagionale

Ritrova le vecchie abitudini la Gas Sales Piacenza: riapre il PalaBanca e arriva subito un pienone (ovviamente considerando i limiti consentiti) ma soprattutto una bella vittoria casalinga per la formazione di Lorenzo Bernardi. C’era grande curiosità per scoprire un gruppo molto rinnovato, con il solo Scanferla fra i titolari confermato dalla scorsa annata, e il primo esame è superato grazie al 3-1 finale (25-17, 25-17, 19-25, 27-25).

I biancorossi partono con Brizard in regia, Lagumdzija opposto, Holt e Cester centrali, Rossard e Recine schiacciatori con Scanferla libero. Bastano pochi scambi per capire che Piacenza è in partita, il clima è quello giusto e in casa emiliana arrivano gli applausi per una squadra che difende bene e contrattacca nel modo migliore. Lagumdzija è scatenato, chiuderà con 9 punti nel parziale, Recine fa vedere i sorci verdi ai suoi ex compagni, Rossard è preciso in ogni fondamentale e Brizard può inventare a piacimento. Quando Lagumdzija trova l’ace del 16-10 si capisce che la frazione ha preso la strada di Piacenza e la squadra di Bernardi lo conferma in un finale senza storia in cui è il palleggiatore francese a chiudere direttamente il primo set con l’attacco del 25-17.

Si riparte e la Consar cerca di sorprendere i padroni di casa. Per la prima volta la squadra di Giombini si porta avanti arrivando fino al 7-5, ma è solamente un attimo. Lagumdzija a muro firma la parità e da quel momento la Gas Sales Bluenergy viaggia a velocità doppia. Holt viene cercato da Brizard che trova risposte per il 13-9 e quindi è ancora lo statunitense a firmare il 19-12. Piacenza non rallenta, Ravenna non riesce a reggere il ritmo e arriva il parziale fotocopia del primo: 25-17 e doppio vantaggio biancorosso. Quando la gara sembra incanalata arriva la reazione di Ravenna che sorprende i padroni di casa. Nel terzo set sono i romagnoli a partire meglio e ad allungare, con la Gas Sales Bluenergy che prova a tornare in partita senza però mai raggiungere gli ospiti che chiudono 25-19. Il quarto set sembra ripetere la fase iniziale, Piacenza

detta legge e la Consar a rincorrere. Ma sul 20-14 prima Ravenna si avvicina, poi sfrutta una serie al servizio di Ljaftov per arrivare a un passo e quindi pareggia a 23. Nel finale emerge la voglia di vincere dei biancorossi, che chiudono con un attacco di prima intenzione di Brizard bravo a regalare i primi tre punti a un PalaBanca tornato finalmente rumoroso e pronto a festeggiare la vittoria di Piacenza.

Gas Sales Bleuenergy Volley Piacenza-Consar RCM Ravenna 3-1

(25-17, 25-17, 19-25, 27-25)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Holt 10, Brizard 5, Rossard 15, Cester 5, Lagumdzija 21, Recine 12; Scanferla (L), Catania, Antonov, Stern. Ne: Russell, Pujol, Tondo (L), Caneschi. All. Bernardi

CONSAR RCM RAVENNA: Fusaro 5, Klapwijk 15, Vukasinovic 11, Erati 6, Biernat, Ulrich 6; Goi (L), Dimitrov 2, Peslac, Prazzoli (L), Ljaftov 10, Orioli. Ne: Candei. All. Zanini (in panchina Giombini)

Francesco Recine, schiacciatore Gas Sales

“E’ stato difficile questo match, me l’aspettavo diversamente. Abbiamo calato l’attenzione ingenuamente, ma sappiamo anche che possiamo giocare molto meglio e l’abbiamo dimostrato nell’amichevole contro Modena. Grazie al pubblico è stato molto bello tornare a giocare oggi. Il prossimo match è contro la Lube e sarà molto duro, ma noi giocheremo la nostra miglior pallavolo”.

Emanuele Zanini, allenatore