“Siamo a Piacenza per lavoro”, ma la polizia trova cocaina e sorprende uno a spacciare: due arresti

Raggiungono Piacenza e affittano una stanza d’albergo, ma la trasferta pare proprio finalizzata a spacciare droga. Con questa accusa la polizia ha arrestato due uomini di origini albanesi. Gli agenti stavano tenendo d’occhio uno dei due, intento a girovagare per viale Dante con fare sospetto. Infatti, poco dopo, i poliziotti lo hanno sorpreso nell’atto di cedere droga a un cliente ricevendone un compenso in denaro. A quel punto i poliziotti sono intervenuti bloccando lo straniero.

Il soggetto in questione e un connazionale erano arrivati a Piacenza alcuni giorni fa, affittando una stanza d’albergo in via Colombo. Di fronte a questi elementi, gli agenti hanno deciso di raggiungere l’hotel in questione. Proprio in quella zona hanno intercettato il complice, all’esterno dell’hotel: non distante da quest’ultimo, nascosta all’interno di una intercapedine, le forze dell’ordine hanno trovato ulteriore cocaina. Nelle disponibilità dei due, anche strumenti atti al confezionamento delle dosi.

Per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante i controlli, i due stranieri hanno provato a far credere di aver raggiunto Piacenza per motivi di lavoro.