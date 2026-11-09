La Sparanoia, l’11 novembre al Teatro Filodrammatici in scena Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri

I pluripremiati Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri con cinico surrealismo e al ritmo di rapide stilettate dialogiche indagano il peso del mondo che grava su “i giovani”. Lo spettacolo “LA SPARANOIA – Atto unico senza feriti gravi purtroppo” in programma mercoledì 11 novembre nel cartellone L’ALTRA SCENA inaugura a Piacenza la Stagione di Prosa 2026/2027 curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. Appuntamento alle ore 21 al Teatro Filodrammatici.

Non ci sono buone notizie. La Sinistra è defunta ed è meglio così. I giovani, addomesticati, non trovano più il piacere di delinquere: vivono a casa, perimetrati da un metro quadro e con l’ossessione dei lavaggi delicati. Il compagno Niccolò si innamora di colonnelli e programma orgasmi in caserma. “La Sparanoia” è il grido perforante che muore in gola, è il pianto dei serial killer narcolettici e dei bolscevichi da divano. Felice repressione, a tutti. Dal profondo del cuore.

Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri sono autori, attori e registi. Tra le realtà teatrali giovani più apprezzate sul panorama nazionale, i loro lavori vengono rappresentati e prodotti da importanti realtà teatrali. Attraverso un uso dinamico del corpo e un’atletica agitata della parola, portano in scena con drammaticità e graffiante ironia i temi più scomodi del contemporaneo dando voce sulla scena ai conflitti politici di una generazione oppressa e sfruttata, per riaccendere nel pubblico la rabbia rivoluzionaria.

“La Sparanoia” è un progetto ideato e scritto Niccolò Fettarappa, che abbiamo visto per la prima volta a Piacenza nel 2023, sempre per “L’altra scena” in quell’anno ancora Festival, nello spettacolo “Solo quando lavoro sono felice” al fianco di Lorenzo Maragoni.

STAGIONE DI PROSA 2026/2027 del TEATRO MUNICIPALE di Piacenza

direzione artistica Diego Maj e Jacopo Maj

è una rassegna di

TEATRO GIOCO VITA

FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA

in collaborazione con

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

e IREN

con il contributo di

MIC

REGIONE EMILIA – ROMAGNA

Teatro Filodrammatici di Piacenza (Via Santa Franca 33)

Mercoledì 11 novembre 2026 – ore 21 – L’ALTRA SCENA

LA SPARANOIA Atto unico senza feriti gravi purtroppo

progetto ideato e scritto da Niccolò Fettarappa

regia Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri

con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri

assistente alla regia Giulia Bartolini

contributo intellettuale Christian Raimo

produzione Sardegna Teatro e Agidi

con il sostegno di Armunia Teatro, Spazio Zut, Circuito Claps, Officine della Cultura

un ringraziamento a Carrozzerie n.o.t.

Biglietti

Posto unico numerato € 20 (intero), 15 (ridotto), 10 (studenti)

Biglietteria

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza – tel. 0523.315578, e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it. Orari di biglietteria: martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 20 al Teatro Filodrammatici in via Santa Franca 33 (0523.315578).