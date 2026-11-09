Protocollo MAPP per la promozione dei musei archeologici piacentini, entra anche il Comune di Farini

Il Protocollo d’Intesa MAPP (Protocollo d’Intesa per la Promozione dei Musei Archeologici Piacentini) è stato stipulato nel mese di gennaio del 2023 tra i Comuni di Piacenza, Travo e Pianello Val Tidone, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza e la Direzione Regionale Musei Emilia Romagna (cui è subentrata, nell’anno 2025, la Direzione del Complesso Monumentale della Pilotta per la gestione dell’Area Archeologica di Veleia). Nel maggio 2023 ha aderito al Protocollo il Comune di Morfasso, seguito nel 2025 dal Comune di Castell’Arquato

Percorsi culturali e didattici per valorizzare il patrimonio archeologico piacentino

Ognuna delle realtà museali coinvolte incarna specificità e caratteristiche uniche, che possono permettere l’attivazione di percorsi culturali e didattici complementari, restituendo una rappresentazione del paesaggio storico e archeologico nella sua più completa articolazione.

Lo sviluppo di percorsi culturali tematici organizzati in rete, così come il coordinamento e la concertazione di attività trasversali, permette agli Enti aderenti di avere una visibilità maggiore non solo in ambito locale ma anche a livello nazionale, rendendo maggiormente attrattivo il territorio e le singole realtà museali archeologiche.

Promozione condivisa, marketing e collaborazione tra gli enti aderenti

Gli Enti coinvolti nel Protocollo MAPP, pur mantenendo la propria autonomia istituzionale, gestionale e operativa, si impegnano a collaborare con continuità nella reciproca promozione e pianificazione delle attività, attraverso la diffusione di materiali informativi, l’attuazione di strategie di marketing coordinate, collaborazioni per la condivisione di progetti con la messa in campo di professionalità specifiche ed altamente specialistiche.

Il Comune di Farini aderisce al Protocollo MAPP con il Museo della Steatite di Groppallo

E’ in tale ottica di collaborazione condivisa che il Comune di Farini, con il Museo della Steatite di Groppallo, ha chiesto nel corso del 2026 di poter aderire all’intesa.

L’adesione, suggellata con la firma odierna in Municipio, richiede l’assenso da parte di tutti gli enti sottoscrittori di MAPP, che non hanno esitato ad approvare con entusiasmo l’ingresso del nuovo ente.