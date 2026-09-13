La Staffetta del Domani arriva a Piacenza, il 16 settembre si pedala insieme a Marta Cavalli tra memoria, sport e territorio

La Staffetta del Domani continua il suo viaggio attraverso l’Italia e fa tappa a Piacenza con un nuovo appuntamento dedicato alla memoria storica, alla valorizzazione del territorio e alla promozione dello sport come strumento di partecipazione e cittadinanza attiva.

L’iniziativa si terrà mercoledì 16 settembre 2026 e vedrà la partecipazione straordinaria di Marta Cavalli, una delle più grandi campionesse del ciclismo italiano, che pedalerà insieme ai partecipanti lungo il percorso.

Una pedalata aperta a tutti lungo il Trebbia

La Staffetta del Domani propone una pedalata di circa 15 chilometri lungo il fiume Trebbia, con ritorno a Piacenza, su un percorso completamente pianeggiante e adatto a ogni tipo di bicicletta e a persone di tutte le età.

L’obiettivo è vivere una mattinata all’insegna dello sport, della scoperta del territorio e della condivisione dei valori che caratterizzano il progetto: memoria, comunità e futuro.

Marta Cavalli protagonista della tappa di Piacenza

A rendere ancora più speciale questa tappa sarà la presenza di Marta Cavalli, che accompagnerà il gruppo durante la pedalata, condividendo con i partecipanti la propria esperienza sportiva e il valore del ciclismo come strumento di crescita, passione e inclusione.

La sua partecipazione rappresenta un’importante testimonianza per tutti gli appassionati di sport e per le nuove generazioni.

Il programma della mattinata

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso Biondi Store, in Via Boselli 6, Piacenza.

La partenza avverrà alle ore 10.00, con il gruppo che procederà ad andatura controllata lungo il percorso previsto.

Il rientro è previsto intorno alle ore 11.00, al termine della pedalata.

Sport, sicurezza e memoria

La parte tecnica dell’evento sarà curata dal GS Podenzano, che accompagnerà i partecipanti lungo il percorso garantendo assistenza e sicurezza durante tutta la manifestazione, con il supporto di Marta Cavalli.

Il racconto storico sarà invece affidato ad ANVCG e ANMIG, che accompagneranno i partecipanti in un percorso di conoscenza della memoria e dei luoghi, nel segno dei valori che animano La Staffetta del Domani.

Un invito a tutta la città

La tappa di Piacenza è aperta a cittadini, famiglie, ciclisti e appassionati che desiderano partecipare a un evento capace di unire sport, storia e territorio in un’unica esperienza.

La Staffetta del Domani prosegue così il suo percorso lungo l’Italia, costruendo una rete di comunità che pedala insieme per custodire la memoria e guardare al futuro.