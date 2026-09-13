Dopo la condanna non può uscire di casa, ma raggiunge la ex moglie per aggredirla: 37enne arrestato

13 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Dopo la condanna non può uscire di casa, ma raggiunge la ex moglie per aggredirla: 37enne arrestato

Era affidato in prova a seguito di una condanna a un anno e sei mesi per spaccio di sostanze stupefacenti, ma avrebbe violato le prescrizioni alle quali era sottoposto per raggiungere l’ex moglie e aggredirla. Per un cittadino marocchino di 37 anni è scattato un ordine di carcerazione, eseguito dalla Squadra Mobile di Piacenza.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo, classe 1989, si trovava in affidamento in prova ed era tenuto al rispetto di precise prescrizioni, anche di carattere orario.

Il 37enne avrebbe però violato le disposizioni uscendo di casa e raggiungendo l’ex moglie. L’uomo, che si sarebbe trovato in stato di ebbrezza, avrebbe quindi aggredito la donna.

L’episodio e la violazione delle prescrizioni hanno portato all’emissione di un ordine di carcerazione nei suoi confronti.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno rintracciato il 37enne e, al termine degli adempimenti, lo hanno condotto nel carcere delle Novate.

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