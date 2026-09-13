Premio speciale a Venezia per il regista Tiramani e il film piacentino “Briciole al cielo”

Accolta con un intenso applauso la presentazione del cortometraggio piacentino “Briciole al cielo” a Venezia, nell’ambito dell’83a Mostra internazionale del cinema.

Il prestigioso hotel Excelsior ha ospitato il forum FEDIC “Il futuro del cinema d’autore” e tra le opere selezionate c’era anche il film scritto e diretto dal regista morfassino Gian Francesco Tiramani per il Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli.

Il regista non è riuscito a nascondere l’emozione nel raccontare la storia del piccolo Giordano che è tornato a vivere grazie al prezioso dono di un nuovo cuore; “Briciole al cielo è stato anche una somma di azzardi” ha raccontato Tiramani; “Rimanere fedeli alla storia originale, non impiegare attori professionisti ma i veri interpreti della storia stessa, girare tutto in soggettiva con una sola piccola camera sulla fronte del bambino, non poter giocare su cambi di focale e messa a fuoco, girare in un reparto di cardiochirurgia in funzione senza poter ripetere troppe volte le riprese per migliorarle, non poter ricorrere a luci ed altre attrezzature che avrebbero dato fastidio in una situazione così delicata: tutto questo è stata una grande sfida dal punto di vista cinematografico ma l’obiettivo era troppo importante!”

Obiettivo poi precisato da Flavia Petrin, presidente nazionale AIDO, che ha sottolineato l’importanza di diffondere la cultura della donazione degli organi per dare una speranza alle oltre 8.000 persone che stanno aspettando un organo per vivere.

Ad accompagnare Tiramani da Piacenza anche il presidente del Cineclub Valter Sirosi, la segretaria di produzione Cinzia Paraboschi e l’artista Giovanni Alberti che ha creato le illustrazioni per la parte iniziale dell’opera.

Grande sorpresa al termine della presentazione dei vari film, con l’inaspettata consegna di un riconoscimento speciale proprio al regista piacentino per “l’impegno profuso nella diffusione dei video BRICIOLE AL CIELO e SEVENTYFIVE BPM, opere che hanno saputo sensibilizzare il pubblico sull’importanza della donazione, promuovendo un messaggio di solidarietà, speranza e cultura della vita. Questo prezioso contributo ha inoltre favorito la conoscenza e la valorizzazione della FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub – e del Cineclub Piacenza G. Cattivelli, diffondendone i valori e l’impegno attivo nella promozione della cultura cinematografica”.

A consegnare la targa il Presidente di FEDIC, Lorenzo Caravello e Valter Sirosi.

L’importanza e la forza del progetto “Briciole al cielo” è evidenziata anche dal grande interesse della stampa non sono locale ma anche nazionale: tra gli altri la citazione nel TG1 di sabato 12 settembre e 10 minuti nella rubrica TG1 DIALOGO (sempre su RAI1) con la storia di Giordano e le immagini del film.

Non solo, ma venerdì prossimo, per la giornata nazionale del SÌ, è stato scelto proprio il corto piacentino che sarà presentato a Modena per la campagna di sensibilizzazione sull’importanza della donazione degli organi.