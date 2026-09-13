Grande successo a San Nicolò per il “Galà dello Sport”, e il Radio Sound Quiz infiamma il pubblico – FOTO

Grande successo a San Nicolò per il “Galà dello Sport”, che l’11 settembre ha animato Piazza della Pace con una serata dedicata alle realtà sportive del territorio, alla comunità e al divertimento. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Rottofreno, ha confermato ancora una volta il forte legame tra il territorio e le sue associazioni, richiamando una grande partecipazione di pubblico.

Il cuore dell’evento è stato, come da tradizione, il mondo dello sport. Sono state presentate, infatti, le associazioni sportive del territorio di Rottofreno, protagoniste sul palco con le loro attività, discipline e proposte. Un’importante occasione per valorizzare il lavoro svolto quotidianamente dalle diverse realtà locali e far conoscere al pubblico le numerose opportunità sportive presenti sul territorio.

Alla presentazione hanno preso parte anche il sindaco Paola Galvani, l’assessore al Commercio Matteo Cornelli e le autorità del territorio, che hanno condiviso con associazioni e cittadini un momento dedicato alla promozione dello sport e dei suoi valori.

Le società sportive

Il cuore della serata è stato la presentazione delle associazioni sportive del territorio, che ha permesso al pubblico di conoscere da vicino alcune delle tante realtà che animano la comunità di Rottofreno. A prendere parte all’appuntamento sono state FC Rottofreno, per il calcio, GDM Ginnastica Dinamica Militare, Giralaluna, con i suoi balli popolari ed etnici, e Gotico Garibaldina, altra realtà calcistica del territorio.

Presenti anche Hong Long Bach Long, dedicata al Kung Fu, Il Palcoscenico – Accademia delle Arti con Oltre Atelier, con le sue attività legate alla danza, al canto, al teatro, alla creatività e all’espressività, Ira Tenax, per il basket, Latin Lover, con le sue proposte tra ballo, fitness, benessere e aikido, e Open Karma Yoga. Alla serata hanno partecipato inoltre alcuni ciclisti di Orsi Bike Team, mentre la pallavolo è stata rappresentata dalla Polisportiva San Nicolò e da Ribelli Dentro. Un susseguirsi di discipline ed esperienze diverse che ha restituito l’immagine di un movimento sportivo locale vivace, ricco e capace di coinvolgere persone di tutte le età.

Il Galà è stato anche un’occasione per valorizzare idealmente l’intero panorama sportivo del territorio, che può contare su molte altre associazioni e società impegnate durante tutto l’anno in un’ampia varietà di discipline: Aldeia di Capoeira, Bocciofila Fontanella, Centro Sportivo Tennuoto, Dance Art Academy, G.S. Maserati, Horses CS, Pole Dance Academy Valelupi, Polisportiva Rottofreno, San Nicolò ASD, Studio Danza, Team Raschiani, Trebbia Volley, TurboKart e Volley Art. Realtà diverse per storia e attività, ma accomunate dal contributo che offrono alla vita sportiva, educativa e aggregativa della comunità.

Il Radio Sound Quiz Show

Dalle 21:30 Piazza della Pace si è trasformata in una grande festa grazie al Radio Sound Quiz Show. Musica, canto, ballo e gioco hanno coinvolto il pubblico in una serata ricca di energia e divertimento, insieme alla storica emittente piacentina Radio Sound, che quest’anno celebra i suoi 50 anni di attività.

Il Galà dello Sport si è così confermato un appuntamento capace di unire sport, associazionismo, spettacolo e comunità, regalando a San Nicolò una serata di grande partecipazione e contribuendo a mettere ancora una volta al centro le tante realtà che animano il territorio di Rottofreno.