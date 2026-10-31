Chievo – Fiorenzuola 2-1, non basta la grande prestazione dei rossoneri. De Cerchio e Paloschi decidono la gara

Non basta una delle migliori prestazioni del Fiorenzuola in questo campionato: all’Olivieri di Verona il Chievo si impone per 2-1 grazie alle reti di De Cerchio e Paloschi, quest’ultimo su calcio di rigore.

Mister Villa abbandona momentaneamente il 4-2-3-1 e torna alla difesa a tre, con Gallo alle spalle di Formato. I rossoneri interpretano benissimo il nuovo assetto e non fanno percepire minimamente i 13 punti che separavano le due formazioni prima di questa gara.

Nel primo tempo, fino alla mezz’ora, sono gli ospiti a creare le occasioni più ghiotte, entrambe sugli sviluppi di palla inattiva. Al 15′ Agnello si vede respingere sulla linea una conclusione a botta sicura da Martić. Al 30′, ancora sugli sviluppi di un corner, Fontana colpisce di testa e trova il palo interno.

Il Chievo, però, che vanta il miglior attacco del campionato, fa valere tutta la propria qualità. È delizioso lo scambio in area di rigore tra Minessi e De Cerchio, con quest’ultimo che al 38′ trafigge Libertazzi con una conclusione velenosa e porta in vantaggio i padroni di casa.

Nella ripresa gli scaligeri aumentano la pressione e al 62′ trovano il raddoppio. Dopo una bella azione personale, De Cerchio viene travolto in area da Libertazzi: per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Paloschi, che al 62′ non sbaglia e firma il 2-0.

Le emozioni, tuttavia, non sono ancora finite. All’80’ Jassey viene espulso e lascia il Chievo in dieci uomini. Il Fiorenzuola prova così a riaprire la partita e all’81’ La Vigna accorcia le distanze con una splendida conclusione dalla distanza. È però troppo tardi per completare la rimonta. Al Fiorenzuola resta una prestazione di grande spessore, soprattutto considerando il valore dell’avversario, e la consapevolezza di essere in crescita sul piano del gioco.

I rossoneri escono dall’Olivieri sconfitti, ma con indicazioni decisamente positive: contro una delle squadre più forti del campionato hanno giocato alla pari per lunghi tratti, confermando i progressi mostrati nelle ultime settimane.

La cronaca del match

Le formazioni ufficiali

Chievo (3-5-2) Arlanch, Cantarella, Martic, Salvi, Jassey, Ciccone, Bordo, De Cerchio, Trillò, Minessi, Paloschi. All. Didu

Fiorenzuola (3-5-2): Libertazzi, Agnelli, Fontana, Dellagiovanna ,Barozzini, Cazzaniga, La Vigna, Alluci, Ferretti, Gallo, Formato. All. Villa

Chievo-Fiorenzuola: ai rossoneri serve un’impresa

Primo tempo

Iniziata a Verona. Classica maglia rossonera per il Fiorenzuola, per i locali maglia bianca ad inserti azzurri.

1′ Primo corner della partita per il Chievo

3′ La Vigna su punizione serve Cazzaniga che serve Alluci. Bella conclusione del numero 10 che mette qualche brivido ad Arlanch. palla che sfila oltre il palo di poco.

6′ Paloschi serve Minessi in area, ma Libertazzi capisce tutto.

10′ Per ora è un possesso di palla sterile dei padroni di casa.

12′ Secondo corner per il Chievo. Sugli sviluppi c’è la conclusione di De Cerchio, ma il pallone è stato ribattuto da Gallo.

15′ Primo corner della partita. Alluci serve Agnelli che prova la conclusione, salvataggio sulla linea di Martic!

Altro angolo per il Fiorenzuola. Alluci la mette in mezzo poi c’è il palo di Fontana!

Ammonito Minessi per simulazione.

31′ Scambio tra Minessi e De Cerchio con quest’ultimo che sorpassa Libertazzi. De Cerchio serve Minessi all’interno dell’area, versante di sinistra, recpuera il pallone e poi con il piatto batte Libertazzi sul suo palo. Chievo – Fiorenzuola 1-0

32′ Palo di Paloschi dopo un pallone sanguinoso perso dal Fiorenzuola. Paloschi di mancino ha calciato dall’interno dell’area di rigore rossonera.

45′ Ammonito Jassey

Finisce il primo tempo a Verona. Chievo – Fiorenzuola 1-0. I rossoneri vanno vicini al vantaggio con Agnelli e Fontana (che ha colpito il palo di testa), poi la rete del Chievo con De Cerchio.

Secondo tempo

Inizia la ripresa, nessun cambio nelle due formazioni.

49′ Primo corner della ripresa per Fiorenzuola. Nulla di fatto sugli sviluppi.

Trillò prova la conclusione di mancino, ma trova le gambe di Barozzini.

55 Ammonito Salvi.

57′ Conclusione dalla distanza di La Vigna: pallone di poco a lato.

59′ Fontana si fa superare da Minessi, quest’ultimo va alla conclusione con il destro e sfiora il raddoppio.

60′ Ammonito anche Cantarella: terzo giallo per i locali.

62′ Calcio di rigore per il Chievo: De Cerchio entra in area dopo una bella azione personale, poi viene messo a terra da Libertazzi. Paloschi dal dischetto sigla il 2-0.

Dentro Bertelli per Cazzaniga.

Dentro Vergeletti fuori Ciccone (Chievo).

67′ Altro angolo per il Fiorenzuola

Chievo in 10: espulso Jassey

Esce Paloschi entra Agnelli, un centrocampista. Il Chievo finisce con un 3-5-1.

81′ La Vigna dalla distanza riapre la partita! Chievo – Fiorenzuola 2-1

Esce Dellagiovanna, dentro Marchaletti.