Elicottero precipitato in Bosnia, tra le vittime un sergente di origini piacentine: Claudio Marchesi aveva 35 anni

C’è anche un militare di origini piacentine tra le quattro vittime dello schianto di un elicottero italiano in Bosnia. Si tratta del sergente Claudio Marchesi, 35 anni, residente a Orvieto ma profondamente legato al territorio piacentino, dove aveva trascorso gli anni dell’infanzia.

Marchesi era infatti cresciuto a Mezzano Scotti, località di origine del padre Giovanni, mentre la madre, Giuseppina, è nata a Pecorara. Un legame familiare con la provincia di Piacenza che riporta anche sul territorio la notizia della tragedia avvenuta in Bosnia.

Nell’incidente hanno perso la vita, oltre a Marchesi, anche il sergente dell’Esercito Simone Ruggia, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci, questi ultimi due appartenenti al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

Intanto, la Procura militare ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle circostanze dello schianto e accertare le cause dell’incidente. Saranno gli approfondimenti investigativi a chiarire la dinamica della tragedia che è costata la vita ai quattro militari italiani.

IL CORDOGLIO DEL MINISTRO TOMMASO FOTI

“Apprendo che nella caduta dell’elicottero italiano della missione europea Eufor in Bosnia-Erzegovina, in cui hanno perso la vita 4 militari italiani, per il cui sacrificio ho già ieri espresso accorato cordoglio, uno di loro – il sergente Claudio Marchesi – aveva origini piacentine per parte della mamma”.

“Alla famiglia Manfredi, in particolare all’amico Thomas, consigliere comunale di Alta Val Tidone, rinnovo le più sentite condoglianze per la immane tragedia che la ha colpita.”, così in una nota l’on. Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione”.