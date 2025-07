Quando la musica è donna, le Lady Soprano il 24 luglio a Palazzo Farnese. Arie d’opera, classici napoletani e le emozioni di Ennio Morricone.

Ad esibirsi sarà il quartetto di Soprani accompagnate dall’Ensemble “Le Muse”. Al pianoforte il maestro Andrea Albertini. L’evento è proposto dagli Amici della Lirica.

Lo spettacolo

Sul palco il quartetto al femminile delle LadieSoprano, accompagnato dall’Ensemble “Le Muse”, quintetto d’archi anch’esso al femminile, che vede al pianoforte e alla Direzione il M° Andrea Albertini, e con il supporto del grande soprano e vocal coach Daria Masiero. L’ensemble vocale formato da Veronica Cardullo, Sarah Tisba, Anna Scolaro, Carmen Violetta Lopez, sarà protagonista dello spettacolo Quando la musica è donna che coniuga lirica e pop, un concerto raffinato ed elegante ma anche coinvolgente, con un repertorio che tocca brani di musica lirica, leggera e napoletana conosciuti in tutto il mondo.

Il percorso comincia con i classici dell’opera come la “Habanera” dalla “Carmen”, il “Valzer di Musetta” da “La Bohème”, “Vissi d’arte” dalla “Tosca”, per poi passare a canzoni come “I te vurria vasà” di Eduardo Di Capua e “Torna a Surriento” di Ernesto De Curtis e alle colonne sonore di Ennio Morricone come “C’era una volta il West” (dal film omonimo), “Estasi dell’oro” (da “Il buono, il brutto e il cattivo”) e “Se” (da “Nuovo cinema paradiso”). Concludono la scaletta “Show must go on” dei Queen e “The prayer” di Andrea Bocelli e Celine Dion.

Il concerto è dedicato alle mille sfumature della figura femminile e alla sua importanza nella società, e vuole essere un messaggio contro la violenza di genere.

