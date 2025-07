Stefano Massini con “Il corrotto” il 22 luglio chiude il Festival di Veleia 2025

Martedì 22 luglio alle 21.30, ancora a Vigoleno, è in programma lo spettacolo conclusivo del Festival di Veleia 2025 con l’atteso ritorno di Stefano Massini in Il corrotto. Si tratta di un evento speciale ideato per l’evento, in cui Massini guida lo spettatore in un viaggio affascinante e attualissimo tra le pieghe della corruzione, partendo dagli archetipi eterni di Catilina e Verre, raccontati da Cicerone.

Questo spettacolo è sold out. Chi desidera iscriversi alla lista d’attesa può scrivere a info@veleiateatro.com (indicando nella mail quanti posti desidera riservare ed un recapito telefonico) oppure può telefonare al numero 324 9297592 negli orari di apertura della biglietteria.

