Lavori il 28 e 29 luglio in via San Marco, modifiche alla viabilità

Si comunica che, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione edili, dalle ore 7 di martedì 28 alle 18 di mercoledì 29 luglio, in via San Marco, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Poggiali e il civico 22, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata, mentre nel tratto compreso tra il civico 22 e via Sant’Eufemia, sono ugualmente istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione (ma dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela il tratto interessato, in entrambi i sensi di marcia).
Inoltre, per garantire l’esecuzione dei lavori di ripristino del selciato, dalle ore 8 di giovedì 30 luglio alle 17 di lunedì 3 agosto, in via Da Sangallo, nel tratto compreso tra l’incrocio con Stradone Farnese e il civico 10, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, mentre in via Gattorno, nel tratto compreso tra il civico 10 di via da Sangallo e il civico 9 escluso di via Gattorno, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.
Infine, onde consentire lo svolgimento in sicurezza della cerimonia di inaugurazione dell’Hub Rete, dalle ore 10.30 di lunedì 27 luglio e fino al termine della manifestazione, in via Trebbiola e in via Alberoni, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Trebbiola e quello con via Abbadia, è istituito il divieto di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela il tratto interessato in entrambi i sensi di marcia), che riguarderà anche via Roma, nel tratto compreso tra l’incrocio con vicolo Pantalini e quello con via Vescovado.