Lavori il 28 e 29 luglio in via San Marco, modifiche alla viabilità

Si comunica che, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione edili, dalle ore 7 di martedì 28 alle 18 di mercoledì 29 luglio, in via San Marco, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Poggiali e il civico 22, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata, mentre nel tratto compreso tra il civico 22 e via Sant’Eufemia, sono ugualmente istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione (ma dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela il tratto interessato, in entrambi i sensi di marcia).

Inoltre, per garantire l’esecuzione dei lavori di ripristino del selciato, dalle ore 8 di giovedì 30 luglio alle 17 di lunedì 3 agosto, in via Da Sangallo, nel tratto compreso tra l’incrocio con Stradone Farnese e il civico 10, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, mentre in via Gattorno, nel tratto compreso tra il civico 10 di via da Sangallo e il civico 9 escluso di via Gattorno, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Infine, onde consentire lo svolgimento in sicurezza della cerimonia di inaugurazione dell’Hub Rete, dalle ore 10.30 di lunedì 27 luglio e fino al termine della manifestazione, in via Trebbiola e in via Alberoni, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Trebbiola e quello con via Abbadia, è istituito il divieto di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela il tratto interessato in entrambi i sensi di marcia), che riguarderà anche via Roma, nel tratto compreso tra l’incrocio con vicolo Pantalini e quello con via Vescovado.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy