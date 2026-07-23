Cambiamenti per il comparto tra via XXIV Maggio, strada Raffalda, via Cella e via Campesio. L’assessore Bongiorni: “Equilibrio tra sicurezza e spazi di sosta”

Cambiamenti in arrivo per l’intero comparto compreso tra via XXIV Maggio, strada Raffalda, via Cella e via Campesio. “L’Amministrazione comunale e gli Uffici tecnici – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bongiorni – hanno preso in considerazione quest’area di città nella sua interezza, in relazione alle sue diverse criticità. Analogamente ad altre zone interessate da trasformazioni viabilistiche, troviamo una serie di problemi legati sia alle dimensioni delle sedi stradali che al flusso di veicoli da cui sono percorse. L’obiettivo è trovare un equilibrio che tenga insieme il rispetto delle normative del Codice della Strada, il corretto esercizio di tutti i servizi pubblici, la sicurezza e l’agibilità da parte di tutte le categorie di utenti, e la possibilità di sosta, elemento fondamentale, soprattutto in questa zona, data l’alta densità abitativa e presenza di numerose attività e servizi”.

L’intervento più importante riguarda via Morigi, attualmente a doppio senso di marcia e percorribile con difficoltà da parte dell’utenza debole, quali pedoni e ciclisti.

A partire da lunedì 27 luglio, per circa quindici giorni, verranno eseguiti lavori di riasfaltatura della carreggiata: al termine dell’intervento si darà avvio a una fase di sperimentazione di senso unico nel tratto da via Castagna con direzione via XXIV Maggio. Per cercare di limitare al massimo i disagi, grazie all’introduzione di sensi unici alternati gestiti con movieri, verrà mantenuta la percorribilità della strada durante i lavori. Considerando l’obiettivo di abbassare l’interferenza dei veicoli con gli altri utenti della strada, sarà ricavata una corsia pedonale, all’inizio temporaneamente tracciata sulla carreggiata, garantendo spazi di sosta lungo la stessa via. In una seconda fase, al termine delle opere di asfaltatura, si terranno i lavori di manutenzione anche dei marciapiedi: la fase di sperimentazione sarà attuata con il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale, per testarne l’efficacia prima di opere stabili sulla carreggiata.

Durante la fase di esecuzione dei lavori su via Morigi, si procederà all’istituzione del senso unico nel tratto di strada Raffalda compreso tra via XXIV Maggio e la rotonda di via Montebello e via Emmanueli: la decisione è stata presa per poter regolare i flussi veicolari durante l’intervento – in particolare relativamente alla manovra in sicurezza degli autobus – ma anche per testare un’ipotesi di modifica che possa eventualmente rimanere tale anche in futuro.

Un altro intervento riguarderà via Castagna, che vedrà modificata la geometria degli stalli di sosta: sfruttando la larghezza della strada, su un lato saranno introdotti dei posteggi a spina di pesce aumentandone così il numero. A beneficiarne saranno soprattutto i frequentatori delle vicine scuole e impianti sportivi.

Sempre all’interno dello stesso comparto, ma poco distante, si interverrà sull’intersezione tra via Pietro Cella, strada Malchioda e via Campesio: in più occasioni sono stati registrati problemi per l’attraversamento dei veicoli e dei pedoni. Due gli interventi in questa zona. E’ stata decisa la chiusura del varco stradale in via Pietro Cella, in modo da impedire il doppio attraversamento di corsia, e l’arretramento delle strisce pedonali. Per chi proviene da strada Malchioda, sarà così obbligatorio svoltare a destra in via Pietro Cella in direzione via Veneto. Diventerà inoltre a senso unico il primo tratto di via Campesio, da via Cella in direzione via Emmanueli, ricavando ulteriori spazi di sosta al servizio della vicina area verde e del comparto commerciale e di servizi di via Cella.

Nella stessa logica di razionalizzazione e sicurezza, si sta approfondendo l’ipotesi dell’istituzione di un senso unico anche in via Crollalanza, da via Araldi in direzione via Pietro Cella: i tempi per l’effettiva trasformazione non sono al momento però ancora definiti e sono relativi al perfezionamento dei rilievi.

“Ogni ipotesi di modifica viabilistica raramente può limitarsi a singole azioni, ma occorre una visione d’insieme: servono così sperimentazioni indispensabili a testare effettivamente sul campo gli studi e le analisi fatte, verificandone l’efficacia. Il nostro obiettivo – conclude Bongiorni – è trovare un equilibrio tra le diverse esigenze, senza il timore di correzioni in corso d’opera. Si tratta di un metodo e un approccio che, almeno finora, ha prodotto risultati e impatti positivi, come ad esempio l’efficace intervento in via Stradella”.

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