Lavori in corso e modifiche alla viabilità nei prossimi giorni

Per consentire l’esecuzione di lavori edili, dalle 7.30 alle 17 di ogni giorno, tra lunedì 21 e venerdì 25 novembre, tra il civico 6 e il civico 8 di via Genocchi sarà vietata la circolazione. Nelle stesse date, ma con continuità dalle 7.30 di lunedì 21 alle 17 di venerdì 25, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati. Contestualmente, nel tratto di via Genocchi compreso tra l’intersezione con via Gregorio X e l’area di cantiere, così come tra quest’utlima e l’intersezione con via Della Ferma, i soli residenti e fruitori di posti auto privati potranno eccezionalmente circolare in entrambi i sensi di marcia.

Per consentire lavori di scavo funzionali alla posa di fibra ottica, dalle 8 alle 17 nelle giornate tra lunedì 21 e venerdì 25 novembre, in via Caduti sul Lavoro, nei pressi dell’intersezione con via Carella, sarà attuato un restringimento di carreggiata regolamentato dall’apposita segnaletica verticale e da movieri. Dalle 8 di lunedì 21 alle 17 di venerdì 25, in modo permanente, sarà vietata la sosta con rimozione forzata. Contestualmente, nell’area di parcheggio di via Carella antistante il cantiere di via Caduti sul Lavoro sarà vietata la sosta nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica.