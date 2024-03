L’Avvocato Antonino Coppolino, entra nel consiglio nazionale di Confedilizia

Antonino Coppolino, Presidente dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza, è stato eletto nel Consiglio nazionale di Confedilizia nel corso dell’Assemblea dei delegati dell’Organizzazione storica della proprietà immobiliare, tenutasi il 21 marzo scorso a Roma.

Antonino Coppolino al timone di Confedilizia Piacenza dal 2018

L’avv. Coppolino, noto professionista piacentino, dal 2018 al timone della locale Confedilizia, ha ricevuto l’incarico a riconoscimento di quanto egli sta facendo – in particolare nel territorio piacentino, ma non solo – per la difesa degli interessi della proprietà immobiliare, nel solco tracciato dal compianto avv. Corrado Sforza Fogliani.

Importante nomina a livello nazionale

L’importante nomina a livello nazionale permette di continuare una tradizione ormai consolidata e rafforza la peculiare sinergia da sempre esistente tra la Confedilizia nazionale e la città di Piacenza, sorta per merito proprio di Corrado Sforza Fogliani, che per oltre trent’anni di Confedilizia – in Italia – è stato il faro ed il pilastro indiscusso ed indimenticato.

Assemblea di confedilizia

L’Assemblea di Confedilizia è stata l’occasione per fare il punto anche sulle questioni di maggior attualità per il comparto immobiliare. Formuliamo all’ avv. Coppolino i migliori auguri di buon lavoro nell’ottica del nuovo importante incarico.