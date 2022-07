La Lega fa il punto: “A settembre il congresso, ripartiamo uniti”. Giovedì incontro sull’agricoltura con Centinaio

I militanti, insieme al commissario regionale Andrea Ostellari, si sono riuniti ieri sera nella sede della Lega di Piacenza, per programmare le attività di quello che sarà un coordinamento continuo tra la gente, i territori e il movimento.

«L’obiettivo è rinforzare il contatto con i piacentini, portando in Consiglio comunale la voce di tutti» commenta Andrea Ostellari. «La Lega è un movimento aperto al confronto e l’incontro di ieri è servito a ricaricare le batterie e riunirci in vista delle tante battaglie che ci attendono. Entusiasmo e voglia di mettersi in gioco non sono mancati. Entro metà settembre, anche a Piacenza, sarà convocato il congresso cittadino del partito per l’elezione del segretario di sezione, che sarà supportato dai responsabili dei dipartimenti tematici. Questi potranno affiancare l’attività del nostro consigliere comunale, Luca Zandonella.»

«Quella di ieri è stata una serata utile e operativa per il rilancio del nostro progetto su Piacenza e in Emilia Romagna» prosegue Matteo Rancan, capogruppo della Lega in Regione, anche lui presente ieri all’incontro. «Saremo sempre dalla parte dei piacentini che devono rimanere i protagonisti delle scelte che riguardano la loro città.»

All’incontro hanno partecipato, fra gli altri, anche i senatori Simone Bossi e Pietro Pisani e il consigliere regionale Valentina Stragliati.

“AGRICOLTURA, FRA NUOVE SFIDE E PROPOSTE”: TAVOLA ROTONDA CON CENTINAIO IL 14 LUGLIO A CASTEL SAN GIOVANNI

“Agricoltura tra nuove sfide e proposte. Facciamo il punto”: è il titolo del convegno in programma giovedì 14 luglio alle ore 21, al Centro Culturale (via G. Mazzini, 2) di Castel San Giovanni (Pc), organizzato dalla Lega. Alla tavola rotonda siederanno Gian Marco Centinaio (Sottosegretario alle Politiche agricole della Lega), Matteo Rancan (Capogruppo Lega in Regione Emilia-Romagna), Giampaolo Maloberti (Consigliere provinciale all’Agricoltura Lega Piacenza) ed Elena Galli (Assessore comunale all’Agricoltura a Castel San Giovanni). Modererà l’incontro Valentina Stragliati, consigliere regionale Lega.

“Abbiamo scelto di organizzare un momento di confronto con gli agricoltori e i rappresentanti delle associazioni di categoria al fine di ascoltare le loro istanze e portarle avanti a tutti i livelli istituzionali tramite i nostri rappresentanti, dal Comune, alla Provincia, alla Regione, al Parlamento – spiega Stragliati – . Ci rendiamo conto che l’agricoltura sta affrontando un momento molto difficile provocato dalla siccità, dall’aumento del costo del carburante e delle materie prime, dalla difficoltà di reperire manodopera e altre problematiche legate ai cambiamenti climatici. La Lega da sempre é vicina agli agricoltori quindi riteniamo fondamentale un contatto e confronto costante con chi quotidianamente lavora e ha sempre lavorato, anche durante il lockdown, per far sì che il cibo arrivi sulle nostre tavole” conclude.

“Non c’è tempo da perdere: gli agricoltori hanno bisogno di acqua. Occorre una deroga immediata al deflusso minimo vitale, che di fatto impedisce prelievi irrigui consoni alle esigenze delle colture. Uno snellimento delle procedure per l’ottenimento di deroghe uniti a misure strutturali, senza ulteriori indugi e mediazioni” spiega Rancan.

“Il mondo agricolo non può aspettare, i terreni e le colture non seguono i tempi degli accordi politici. Siamo nel bel mezzo di una crisi alimentare e sociale e occorre dare risposte rapide e concrete. Il grande manovratore e le grandi manovratrici, in passato, non hanno dato prova di attenzione al territorio e pur di rincorrere i loro sogni di gloria hanno messo in seria difficoltà economica i produttori locali. Ora è giunto il momento di cambiare rotta: il comparto dell’agricoltura non può aspettare i tempi della politica e gli accordi interni al Partito Democratico. La natura e di conseguenza anche l’agricoltura non lo permettono”, conclude il capogruppo leghista.