Legambiente ricorda il taglio degli alberi in Cittadella un anno dopo: “Ora salvaguardare i reperti archeologici”

“Il prossimo 7 novembre è la triste ricorrenza dell’abbattimento dei maestosi alberi di Piazza Cittadella. Un’azione brutale, ostinatamente perseguita per realizzare un progetto sbagliato”. Inizia così la nota di Legambiente.

“Per anni le associazioni e la Consulta hanno sostenuto, dati alla mano, che la rinuncia al progetto del parcheggio interrato sarebbe stata di gran lunga la soluzione meno onerosa, se solo si potessero monetizzare i disagi prodotti ai residenti della piazza, ai commercianti e all’ambiente della città”.

“Non c’è stato verso, Il messaggio politico di “decisionismo” ha prevalso sulla necessità di prudenza e di tutela del vero “interesse pubblico”. Brucia quindi il ricordo delle meravigliose piante abbattute, come brucia la visione della piazza distrutta, ancora chissà per quanto tempo”.

LA NOTA DI LEGAMBIENTE

Fatta questa doverosa premessa, Legambiente ha deciso di aderire al “percorso partecipativo” avviato dal Comune, pur con l’irrituale affidamento alla società Arcadis, perché riteniamo che sia sempre utile esserci, per mettere nero su bianco – se necessario in modo anche conflittuale – i bisogni reali della città, facendo proposte.

Il progetto Arcadis per Piazza Cittadella: criticità ed elementi positivi

Il progetto di “riqualificazione” di Piazza Cittadella presentato da Arcadis, confezionato troppo in fretta, evidentemente per ragioni politiche dell’attuale amministrazione, ha indubbiamente dei limiti, non solo dal punto di vista estetico ma anche urbanistico e funzionale.

Sarebbe tuttavia ingiusto non riconoscere anche gli elementi positivi raggiunti, cioè l’esplicita rimozione – anche se forzata e non convinta – del progetto di parcheggio interrato, obiettivo per noi fondamentale; la prospettiva di dotare la piazza di più alberi, anche se non compensativi dei 15 alberi abbattuti; la presenza di una vasca d’acqua; la chiusura di Via Cittadella, purtroppo non totale ma solo in alcune ore del giorno, ecc.

In sostanza riconosciamo lo sforzo fatto da Arcadis di recepire le richieste dei partecipanti al percorso, purtroppo eccessivamente vincolato dai paletti posti dalla Soprintendenza e dall’Amministrazione, fra i quali l’inaccettabile piastra di cemento (permeabile…) di 2.500 mq posto davanti alla scuola Mazzini.

Reperti archeologici negli scavi del 2024 e 2025: le richieste di Legambiente

La cosa più grave però è stato scoprire fra le pagine della relazione tecnica di Arcadis, l’accertamento di reperti archeologici nel corso degli scavi compiuti nel 2024/2025.

Reperti che non avevamo dubbi che fossero presenti ma il cui ritrovamento non è stato reso pubblico.

Le proposte per la riqualificazione di Piazza Cittadella e Piazza Casali

Per concludere: a settembre abbiamo inoltrato all’amministrazione alcune proposte di rettifica del progetto Arcadis, fra cui la trasformazione della piastra di cemento in prato o area verde, il potenziamento della presenza di alberi nelle varie aree della piazza, la chiusura definitiva di via Cittadella e l’armonizzazione del progetto di Piazza Cittadella con quello di Piazza Casali.

La richiesta di accesso agli atti e di un’indagine con georadar

Abbiamo anche fatto formale accesso agli atti rispetto ai reperti trovati nel corso degli scavi della piazza, ma ad oggi non abbiamo avuto risposte.

Resta per noi fondamentale che prima dell’avvio di qualsiasi cantiere venga effettuata una rilevazione mediante georadar per evitare che gli interventi sulla piazza vadano a danneggiare irrimediabilmente reperti archeologici nel sottosuolo.

Rilevazione che ci era stata assicurato fosse già avvenuta, nel corso dell’incontro delle associazioni con la Sindaca il 21 ottobre 2024, ma di cui non abbiamo avuto alcun riscontro, nonostante le molteplici sollecitazioni.

Legambiente invita i piacentini in Piazza Cittadella il 7 novembre

Legambiente ha sempre dimostrato di operare per il bene della città, dialogando e presentando proposte costruttive ma non può esimersi dall’evidenziare comportamenti che non sono in linea con le regole del dialogo trasparente e rispettoso.

Per questo invitiamo i Piacentini a trovarsi in Piazza Cittadella il 7 novembre prossimo.