Lettera minatoria a Foti: “Faremo alla tua famiglia quello che vuoi fare agli animali”. Solidarietà dal sindaco Tarasconi

“Brutto bastardo, faremo ai tuoi familiari quello che volete fare agli animali”. E’ il contenuto della lettera che Tommaso Foti, parlamentare di Fratelli d’Italia, si è visto recapitare. Una minaccia dovuta con ogni probabilità alle recenti discussioni in merito alla gestione della fauna selvatica, cinghiali e lupi in prima istanza. Il governo, infatti, punta a introdurre due nuovi decreti mirati a rendere più agevole, anche dal punto di vista burocratico, l’eliminazione di queste due specie animali estremamente dannosi secondo allevatori e agricoltori. Di fronte alle minacce, Foti ha deciso di rendere pubblico il messaggio ricevuto accompagnandolo a un commento: “Vogliono talmente bene agli animali che ucciderebbero le persone”.

La solidarietà dell’Amministrazione comunale all’onorevole Tommaso Foti

“Anche a nome dei colleghi di Giunta e del Consiglio comunale, esprimo la mia solidarietà all’onorevole Tommaso Foti per le vili intimidazioni subite”. Queste le parole della sindaca Katia Tarasconi che, a fronte del biglietto minatorio indirizzato al parlamentare piacentino, sottolinea: “La nostra Costituzione consente di esprimere liberamente il proprio dissenso in molte forme, purché rispettose della persona altrui e delle regole del confronto pluralista e democratico, i cui confini non devono essere prevaricati. La violenza, anche verbale, non è mai ammissibile e immediatamente delegittima la posizione di chi ne fa uso, proprio come l’anonimato”.