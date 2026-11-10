Luigi Bisi confermato alla guida del Consorzio di Bonifica: “Sicurezza idraulica la priorità, i cittadini devono sentirsi al sicuro”

Luigi Bisi confermato Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza per il mandato 2026-2031. Ad affiancarlo i due Vice Presidenti Paolo Calandri e Stefano Riva. Nel Comitato Amministrativo dell’Ente anche Luca Segalini e Giampiero Silva.

A seguito delle operazioni di voto dell’11 e 12 ottobre scorso, si è riunito oggi, 10 novembre, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza per procedere alla nomina degli amministratori che guideranno l’Ente nel prossimo quinquennio, definendone gli indirizzi strategici.

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione

Del nuovo Consiglio di Amministrazione – oltre a Presidente, Vice Presidenti e ai componenti del Comitato Amministrativo fanno parte i consiglieri: Francesca Bertoli Merelli, Giacomo Delmolino, Roberto Ferrari, Giancarlo Gambazza, Stefano Gandolfi, Domenico Giafusti, Gabriele Girometta, Silvio Gregori, Ercole Parizzi, Paolo Passerini, Carlo Ponzini, Mauro Saccardi, Attilio Sfolcini, Vittorio Silva, Paola Vincini.

Completano la composizione del Consiglio di Amministrazione Carlo Brigati, Sindaco del Comune Piozzano, Paolo Calestani, Sindaco del Comune di Morfasso e Roberta Valla, Sindaco del Comune di Travo, nominati nel corso dell’assemblea del 27 ottobre convocata per la nomina dei rappresentanti dei comuni ricompresi nel comprensorio consortile.

Luigi Bisi: “Resta ancora molto lavoro da fare”

Quello di Luigi Bisi – 45 anni, perito agrario, imprenditore agricolo di Gragnano Trebbiense è un ruolo di responsabilità che si appresta a continuare con impegno anche in questo secondo mandato:

“Al termine di un mandato particolarmente impegnativo, che ha visto concludersi positivamente la stagione del PNRR, con la realizzazione di tutte le opere che ci sono state assegnate, resta ancora molto lavoro da fare. Innanzitutto, sul fronte dell’attività quotidiana del Consorzio, che è fondamentale e non va mai dimenticata, ma anche nella capacità di intercettare nuovi bandi e nuove opportunità di finanziamento per sviluppare gli interventi necessari e completare quelli non ancora conclusi.

Al termine di ogni mandato, la cosa più importante non è tanto fare un bilancio delle opere realizzate, quanto guardare a quelle ancora da fare. È fondamentale avere sempre chiara la traiettoria da seguire e le sfide che ci attendono nei prossimi anni. Tra queste, una delle più importanti è certamente il contrasto al dissesto idrogeologico in montagna, un tema al quale abbiamo dedicato particolare attenzione anche nel corso degli ultimi cinque anni. Proprio a riguardo, stiamo lavorando con la Regione Emila- Romagna per individuare possibili ambiti di collaborazione.

Risparmio idrico, irrigazione e sicurezza idraulica tra le priorità del nuovo mandato

Per quanto riguarda il territorio di pianura lavoreremo in particolare sul risparmio idrico e sull’efficientamento delle reti di irrigazione, che rappresentano una delle missioni fondamentali del Consorzio. Tutto questo, senza mai trascurare la sicurezza idraulica dei cittadini che devono potersi sentire al sicuro senza necessariamente accorgersi del nostro lavoro. È un’attività silenziosa, spesso poco visibile, ma fondamentale.

Nel prossimo mandato saremo inoltre impegnati a rafforzare il Consorzio sotto il profilo organizzativo e strutturale, valorizzando le persone che vi lavorano e adeguando progressivamente l’organizzazione alle esigenze future. Le persone sono infatti il vero motore della nostra attività e a loro va il mio ringraziamento e quello dell’intera amministrazione uscente. Desidero poi ringraziare il Comitato Amministrativo uscente, che ha rappresentato un supporto davvero importante per lo sviluppo delle attività e dei lavori nel corso di questi cinque anni. Mi auguro che sarà altrettanto proficua la collaborazione con il nuovo Consiglio e il nuovo Comitato”.

Di cosa si occupa il Consorzio di Bonifica di Piacenza

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza opera in 46 Comuni della provincia di Piacenza, su un comprensorio di circa 260.000 ettari, di cui 169.000 in montagna e 91.000 in pianura. Un territorio eterogeneo, caratterizzato da realtà profondamente differenti sotto il profilo geografico, idraulico, ambientale ed economico: dalla pianura irrigua e intensamente urbanizzata alle aree collinari e montane dell’Appennino.

In questo contesto, il Consorzio svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle risorse idriche, nella sicurezza idraulica e nella tutela del territorio. Attraverso la gestione e la manutenzione delle opere di bonifica, dei reticoli idraulici e degli impianti, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione e salvaguardia del territorio, l’ente opera quotidianamente a servizio delle comunità, delle attività produttive e del comparto agroalimentare, in collaborazione con Comuni, Regione Emilia-Romagna, Protezione Civile e altri soggetti istituzionali.

L’attività del Consorzio si articola principalmente in tre ambiti:

DIFESA IDRAULICA , attraverso la regolazione delle acque, il loro corretto deflusso e la gestione dei canali, degli impianti e delle opere di bonifica, con l’obiettivo di ridurre il rischio idraulico e proteggere centri abitati, infrastrutture, aree produttive e terreni agricoli.

, attraverso la regolazione delle acque, il loro corretto deflusso e la gestione dei canali, degli impianti e delle opere di bonifica, con l’obiettivo di ridurre il rischio idraulico e proteggere centri abitati, infrastrutture, aree produttive e terreni agricoli. DIFESA DEL SUOLO , mediante interventi di sistemazione e consolidamento di pendici e versanti, recupero delle aree franose, regimazione dei deflussi montani e collinari e realizzazione e manutenzione delle opere di bonifica.

, mediante interventi di sistemazione e consolidamento di pendici e versanti, recupero delle aree franose, regimazione dei deflussi montani e collinari e realizzazione e manutenzione delle opere di bonifica. IRRIGAZIONE, attraverso l’approvvigionamento e la distribuzione della risorsa idrica a servizio prevalentemente del settore agroalimentare, promuovendo un utilizzo efficiente e sostenibile dell’acqua e contribuendo alla continuità delle attività produttive e alla valorizzazione del territorio.