L’Ukrainian Classical Ballet al Politeama il 12 gennaio, in scena “Lo Schiaccianoci”

L’Ukrainian Classical Ballet in tour in Italia con i migliori ballerini e solisti del Paese nella migliore tradizione del balletto classico. Giovedì 12 gennaio, ore 21.00 al Teatro Politeama di Piacenza “Lo Schiaccianoci” con proiezioni video, scenografie e costumi originali che rendono lo spettacolo una esperienza unica per il pubblico

La Compagnia di Balletto Classico dell’Ucraina è un ensemble composto dai migliori ballerini e solisti che provengono dalle più celebri compagnie del Paese, come l’Opera Nazionale Ucraina, l’Opera di Odessa e il Teatro d’opera e balletto di Kharkiv. L’Ukrainian Classical Ballet, fondato nel 2017, ha sede presso il Centro Internazionale della Cultura e dell’Arte di Kiev, e vanta oltre 500 performance all’attivo.

Proiezioni video e altri effetti speciali consentono una nuova esperienza di spettacolo al pubblico, rendono l’esperienza unica le scenografie e i costumi originali realizzati dai designers della compagnia. La missione dell’ensemble è quella di mostrare al mondo la migliore tradizione del balletto classico ucraino attraverso i suoi migliori interpreti. Diretto da Ivan Zhuravlov il corpo di ballo è in tour in Italia con titoli di repertorio come “La bella addormentata”, “Il lago dei cigni”, “Lo schiaccianoci”, spettacoli acclamati a livello internazionale in Cina, America ed Europa.

A Piacenza L’Ukrainian Classical Ballet presenta “Lo Schiaccianoci” balletto di Pëtr Il’ič Čajkovskij tra i più popolari della tradizione russa scritto sul racconto “Schiaccianoci e il re dei topi” di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Nussknacker und Mausekönig, 1815) nella versione edulcorata di Alexandre Dumas padre, “Storia di uno schiaccianoci” (Histoire d’un cassenoisette, 1845). Celebri le melodie entrate nell’immaginario collettivo, come la “Danza russa”, una delle parti più riconoscibili del balletto, insieme al famoso “Valzer dei fior”, come pure la “Danza della Fata Confetto”.



giovedì 12 gennaio, ore 21:00

Teatro Politeama Piacenza

Lo schiaccianoci

balletto in due atti

Musiche PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY

Coreografie MARIUS PETIPA

Scenografie RUSSIAN CLASSICAL BALLET

Costumi EVGENIYA BESPALOVA

Direzione Artistica EVGENIYA BESPALOV

biglietti da € 28,00 a € 46,00 prevendite CINEMA TEATRO POLITEAMA PIACENZA

Via San Siro, 1 29121 Piacenza (PC) Numero Prenotazioni: +39 0523.328672

info@politeamapc.com