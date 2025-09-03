Lyons – Nuovo rinforzo per la prima linea bianconera: sbarca a Piacenza il neozelandese Jayden Horgan

Un altro importante innesto rinforza la prima linea di Sitav Rugby Lyons: sbarca a Piacenza il neozelandese Jayden Horgan, pilone destro neozelandese classe 2002 che va a completare il fronte del pacchetto bianconero.

La carriera

Nativo di Christchurch, Horgan è cresciuto nella Shirley High School, con cui ha completato gli studi e si è formato come giocatore sia nel Rugby Union che nel Rugby XIII: in periodo giovanile ha preso parte a tutte le selezioni della province di Canterbury, formazione di riferimento per la città di Christchurch, con cui è stato selezionato anche per il training camp della prima squadra nel 2023. Dal 2022 ha giocato nel Lindon RFC di Christchurch, che milita nella Division I neozelandese.

Si tratta di un pilone davvero imponente a livello fisico, dall’alto dei suoi 194 cm per 125 kg, con cui sa rendersi molto pericoloso in attacco come portatore di palla e giocatore di impatto, muovendosi anche con abilità alla ricerca degli spazi. Può all’occorrenza venire impiegato come pilone sinistro, avendo ricoperto il ruolo in passato, anche se si può immaginare che il suo ruolo sarà quello di ancora sul lato destro della mischia bianconera, che ha patito diverse partenze in estate.

Horgan è arrivato a Piacenza il 20 agosto assieme a Wananga Matenga

“Sono molto grato e contento di essere qui e avere questa opportunità: devo ringraziare Kingi Matenga, che mi ha conosciuto in Nuova Zelanda e mi ha proposto di seguirlo in questa avventura. È un grande tecnico, che sa esaltare i giocatori, creare un gruppo e insegnare fondamentali e tattiche, e sono convinto che tutti i ragazzi potranno crescere molto grazie al lavoro sul campo. Mi sembra ancora un sogno essere arrivato dall’altra parte del mondo grazie al mio sport, e non vedo l’ora di conoscere la realtà dei Lyons e di Piacenza: sappiamo che sarà un campionato duro, ma affronteremo ogni sfida con entusiasmo e carica per raggiungere i nostri obiettivi.”

Jayden Anitele’a Horgan, nato a Christchurch il 18/06/2002, pilone, 194 cm x 125 kg

