Massimiliano Cremona trionfa anche a Boretto nel Mondiale di Motonautica F250 avvicinandosi al record storico dei 5 titoli consecutivi: “Gara difficile, sono contento”

Massimiliano Cremona della Motonautica San Nazzaro si aggiudica anche la tappa di Boretto Po del Mondiale della F250. Una vittoria che avvicina il pilota piacentino a un record storico, al quinto titolo Mondiale consecutivo. Ottimo secondo posto per il fratello Alessandro, ancora una volta sul podio e autore di un grande prova grazie anche a una pole position nelle prove.

La nota stampa della Motonautica san Nazzaro

Nonostante la vittoria Massimiliano Cremona rimane prudente. È stata una gara abbastanza difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. Essendo il terzo appuntamento della stagione, era importante fare bene per compiere un altro piccolo passo verso il titolo, e penso che ci siamo riusciti nel migliore dei modi. Ora torniamo a casa, rimettiamo tutto a posto e ci prepariamo per partire tra una settimana verso la Polonia, dove si disputerà l’ultima gara. L’obiettivo sarà ottenere un altro buon risultato, ma senza forzare troppo: dovremo gestire al meglio il vantaggio che abbiamo in campionato, evitando rischi inutili.

La supremazia di Massimiliano – commenta Alex – si è vista soprattutto nella fase più importante della gara, la partenza. Da parte mia c’è ancora qualcosa su cui lavorare, quindi avere riferimenti di questo livello è fondamentale, e lui rappresenta sicuramente uno di questi. Sono comunque soddisfatto: abbiamo confermato la leadership del campionato, con Massimiliano al primo posto e io al secondo, a 13 punti di distanza.

Il titolo – prosegue Alessandro Cremona – sembra ormai nelle mani di Massimiliano, ma finché la matematica non lo decreta, tutto resta aperto. L’ultimo round sarà tra quindici giorni in Polonia, a Chodziez, e lì si deciderà tutto.

Per la Motonautica San Nazzaro in Polonia è sceso in acqua nella 125 anche Davide Scarpa ottenendo un buon settimo posto nella gara vinta da Andrea Ongari che si porta in testa alla classifica.

Sono soddisfatto della prestazione di Davide Scarpa – chiude Alex Cremona – che sabato ha dovuto affrontare diversi problemi durante le qualifiche, ma è riuscito comunque a chiudere la gara in settima posizione. Sta vivendo un percorso di crescita costante, migliorando passo dopo passo, e questo lascia ben sperare per risultati sempre più importanti, magari già nel prossimo appuntamento in Polonia. Positiva dunque anche la prova complessiva della CBRacing Academy. Ora lo sguardo è rivolto proprio a all’ultima tappa del Mondiale in programma dal 26 al 28 giugno 2026 in concomitanza con la gara di Brindisi nel Campionato Italiano della GT30.

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