La Fera dal Busslanein compie trent’anni, la grande festa a San Nicolò: “Una tradizione che valorizza il nostro territorio” – AUDIO e FOTO

Una festa che unisce identità e comunità. La Fera dal Busslanein ha celebrato domenica 14 giugno la sua trentesima edizione, trasformando le vie di San Nicolò in un grande spazio di incontro dedicato alla tradizione locale e al prodotto simbolo del territorio: il busslanein.

L’edizione 2026 ha assunto un significato particolare grazie al recente riconoscimento di Sagra di Qualità, ottenuto nei mesi scorsi e considerato da amministrazione comunale e Pro Loco un traguardo storico. Un risultato che premia il lavoro svolto in tre decenni da volontari, associazioni e cittadini impegnati nella valorizzazione delle tradizioni locali.

Ad aprire la giornata sono stati la banda “Carlo Vignola” di Agazzano e il gruppo delle majorette, accolti dagli applausi del pubblico. Nel corso della cerimonia inaugurale il sindaco Paola Galvani ha sottolineato il valore del riconoscimento ottenuto e il ruolo svolto dalla comunità nel costruire il successo della manifestazione.

“Trent’anni sono un traguardo straordinario”, ha ricordato il sindaco. “Questo premio appartiene a tutta la nostra comunità e a tutti i volontari che, anno dopo anno, hanno contribuito a far crescere la Fera dal Busslanein”.

Particolarmente sentito il richiamo alle radici del paese e alla necessità di trasmettere la tradizione alle nuove generazioni. Un messaggio emerso anche attraverso il coinvolgimento delle scuole e dei bambini, protagonisti di iniziative dedicate alla reinterpretazione del tipico dolce locale.

Tra gli ospiti presenti anche il ministro Tommaso Foti, che ha ricordato le origini della manifestazione e il valore delle tradizioni popolari come elemento identitario del territorio: “Una giornata importante, 30 anni rappresentano un pezzo di storia del paese, un pezzo di storia della tradizione”.

Alla cerimonia hanno partecipato inoltre rappresentanti della Provincia di Piacenza, autorità civili e religiose e numerosi amministratori locali.

Novità importante di questa edizione è stata la riorganizzazione dell’area fieristica. L’assessore al Commercio Matteo Cornelli ha illustrato il nuovo percorso espositivo che ha coinvolto diverse vie del centro abitato. I numeri confermano il successo dell’iniziativa: oltre 90 espositori tra ambulanti, creativi e operatori commerciali, ai quali si sono aggiunti più di 30 partecipanti al mercato del riuso allestito in piazza Donatori d’Organi.

“I sapori della nostra tradizione non sono soltanto ciò che produciamo, ma ciò che siamo”, ha evidenziato Cornelli, ribadendo come la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche rappresenti un elemento fondamentale per il futuro del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Pro Loco, Cristian Bionda, che ha definito il trentesimo anniversario una svolta importante per la manifestazione. Nel suo intervento ha ringraziato i volontari, veri protagonisti dell’organizzazione dell’evento, e ha sottolineato il significato del riconoscimento nazionale ottenuto dalla sagra.

La Fera dal Busslanein conferma così la propria capacità di rinnovarsi senza perdere il legame con la storia locale. Un appuntamento che, dopo trent’anni, continua a raccontare l’identità di San Nicolò attraverso il suo dolce più famoso, trasformando una tradizione gastronomica in un patrimonio condiviso da tutta la comunità.

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