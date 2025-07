Maturità, scena muta all’esame orale, Daniele Novara “Massima solidarietà allo studente, il sistema dei voti è una vergogna” – AUDIO

Maturità, scena muta all’orale, Daniele Novara “Massima solidarietà allo studente, il sistema dei voti è una vergogna”. Il noto pedagogista piacentino è intervenuto sulla presa di posizione dello studente del liceo scientifico Fermi di Padova, promosso lo stesso per precedenti crediti pur rifiutando di fare l’esame orale. Il diciannovenne ha spiegato al quotidiano locale di aver pensato a un gesto contro il meccanismo di valutazione degli studenti.

Diciamo che lo studente – commenta il noto pedagogista piacentino Daniele Novara – ha tutta la mia solidarietà. Il giovane mi fa tornare ai bei tempi degli anni 70, quando la scuola fu cambiata proprio dal movimento degli studenti. Sarebbe ora che gli adolescenti si rendessero conto che devono prendere in mano loro stessi il proprio destino e non subire passivamente una scuola che rischia di essere veramente abbarbicata ai bei tempi passati.

Il sistema dei voti lo critica da tempo

Da sempre sostengo che il sistema dei voti, tanto più il discorso della media matematica che è ancora in auge, è veramente una vergogna questa nazionale. Ma come si fa a considerare il primo voto negativo del primo quadrimestre e non l’ultimo positivo del quadrimestre che segnala il miglioramento dell’alunno. Quindi ben vengano le proteste contro questa scuola arcaica.

Con i media veneti, la Preside ha parlato di una “scelta di comodo”

Abbiamo bisogno di una classe dirigente diversa, che sia composta da pedagogisti bravi sulla competenza educativa, in grado di aiutare gli insegnanti nell’organizzazione dell’apprendimento e non nella bagarre burocratica. In realtà i presidi dovrebbero essere contenti di avere studenti capaci di un altro punto di vista, magari critico. Questo significa essere maturi esprimendo finalmente un’opinione degna di nota.

