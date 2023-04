Messa di guarigione spirituale il 4 aprile alla basilica di Santa Maria di Campagna

Martedì 4 aprile alle ore 21 nella basilica di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale. La celebrazione terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione. L’iniziativa è promossa dai Frati francescani in collaborazione con la Comunità Magnificat ogni primo lunedì del mese; a motivo della concomitanza con il concerto di Pasqua promosso dalla Banca di Piacenza, per aprile la messa è stata spostata al primo martedì.

“Siamo nella Settimana Santa – spiega padre Secondo Ballati, superiore della comunità francescana -; per questo pregheremo per chiedere il dono della compassione, quel grande amore che Cristo ci ha donato dalla Croce. Compassione non significa compatire, come spesso intendiamo noi, ma patire «con», soffrire «con», portare su di noi ed affidare a Dio il peso delle situazioni degli altri. Solo così si apre una strada nuova, una via alla speranza. Così ha fatto Cristo con noi quando duemila anni fa ha portato sulla Via Dolorosa a Gerusalemme la Croce, la sua Croce e le Croci di ogni uomo e di ogni donna”.