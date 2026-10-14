Milan Futuro – Piacenza LIVE dalle 15:00 su RADIO SOUND fm 94.6

I biancorossi cercano i tre punti dopo il pari senza reti di Fiorenzuola: per il Piacenza è una grande chance, con una vittoria si riporterebbe a -4 dalla capolista Nibbiano e Valtidone. A Solbiate Arno gli uomini di Franzini sfidano il Milan Futuro
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La probabile formazione
Piacenza (4-4-2): Bruno; Manzi, Milani, Bakayoko, Mazzantini; Mustacchio, Mazzaglia, Putzolu, Rrapaj; Capelli , Raffini. All Franzini
Arbitro: Andrea Prencipe (Tivoli)
Ass. 1: Salvatore Nigrelli (Barcellona Pozzo di Gotto)
Ass. 2: Andrea Gentilezza (Civitavecchia)