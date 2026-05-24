Fiorenzuola sconfitto nella gara d’andata dal Certosa: 1-0, decide Bernardi

Al Certosa va il primo atto delle semifinali nazionali degli spareggi di Eccellenza: il Fiorenzuola cade di misura, sconfitto 1-0 nella gara d’andata da una rete di Bernardi nella ripresa. Un risultato che lascia comunque apertissimo il discorso qualificazione in vista del ritorno, in programma tra una settimana al Pavesi, dove i rossoneri proveranno a ribaltare la situazione davanti al proprio pubblico.

È stata una sfida estremamente equilibrata, combattuta più sul piano dell’intensità e della determinazione che su quello dello spettacolo. A incidere sull’andamento della gara anche le condizioni del terreno sintetico, apparso al limite della praticabilità: il campo presentava numerose irregolarità e fastidiose “gobbe” che hanno complicato il fraseggio e il controllo del pallone. In alcune zone, soprattutto davanti alle porte, il manto tendeva addirittura a sollevarsi, rendendo ancora più difficile sviluppare gioco e mantenere fluidità nelle azioni.

Certosa-Fiorenzuola 1-0

Certosa: D’Angelo, De Angelis, Cannizzo, Buttaroni, Ciuferri, Passiatore, Sganga, Bernardi, Toncelli, Di Domenicantonio, Bellante. All. Russo.

Fiorenzuola: Cantoni, Dellagiovanna, Macchioni, La Vigna, Zucchini, Benedetti, Parisi, Morrone, Antenucci, Mata, Piro. All.: Araldi.

Rete: 68’ Bernardi

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