“Un Po di Agenda 2030”, incontro il 29 maggio a Palazzo Gotico

L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO) ha avviato, in collaborazione con Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ETS (ASviS) la prima sperimentazione di monitoraggio del Piano d’Azione della Riserva MAB UNESCO Po Grande rispetto agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030.

Tale sperimentazione vede il suo approccio innovativo nell’individuare come ambito di applicazione la Riserva della Biosfera Po Grande. Le attività svolte mirano a valutare la sostenibilità delle azioni intraprese e programmate per la Biosfera Po Grande superando i confini amministrativi e regionali per ragionare in termini di impatti ambientali, economici e sociali sul fiume Po.

L’approccio utilizzato consente, infatti, di ottenere un quadro conoscitivo più significativo sull’impatto delle politiche intraprese per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, così come richiesto anche dalle prescrizioni UNESCO e dal Programma MAB, in particolare per l’Obiettivo A del Piano Strategico di Hangzhou (2026-2035), che richiede alle Riserve della Biosfera di monitorare il loro contributo all’Agenda 2030.

La sperimentazione, durata due anni, ha coinvolto le amministrazioni locali per la costruzione di un sistema integrato di indicatori di monitoraggio adattato al contesto di Po Grande. Questo lavoro di rete è proposto come un laboratorio innovativo e una buona pratica per le altre 5 Riserve della Biosfera presenti lungo l’asse principale del fiume Po.

Il modello, integrandosi con i piani di bacino distrettuali, offre, infatti, una nuova guida per affrontare i grandi cambiamenti su territori fragili come quelli che contraddistinguono i comuni rivieraschi del fiume Po, ma anche aree del nostro Paese.

Un lavoro di rete e di comunità che si intende presentare in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026, portandolo all’attenzione di tutti coloro che potranno trarne beneficio e supportarne lo sviluppo futuro.

L’evento si terrà presso il Salone Gotico del Comune di Piacenza (Piazza Cavalli, 2) il prossimo 29 maggio a partire dalle ore 10 e sarà ad ingresso libero.

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