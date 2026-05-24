Ciclismo – Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sfreccia all’autodromo di Monza

Monza, terra di motori e di velocità. Dai bolidi della Formula 1 alla potenza “umana” delle due ruote, il discorso non cambia. All’autodromo brianzolo a sfrecciare è Agata Campana, “panterina” classe 2008 che nella gara Donne Open sul celebre tracciato motoristico ha fatto esultare la propria squadra, la piacentina Bft Burzoni VO2 Team Pink.

La velocista trentina ha lasciato il segno nella volata che ha deciso la corsa, che vedeva protagoniste anche le più esperte Elite e Under 23. Per lei, secondo posto assoluto alle spalle dell’Elite Anita Baima (tra l’altro ex VO2), precedendo sul podio e nella classifica Donne Juniores un’altra ex “panterina”, Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli).

Per Agata,si tratta della quinta affermazione stagionale dopo quelle di Fossano, Bianconese, Epz Omloop Van Borsele in Olanda e Bovolone.

Ordine d’arrivo Donne Open Autodromo Nazionale Monza

1° Anita Baima (Isolmant – Premac – Vittoria) 83,622 chilometri in 1 ora 57 minuti e 45 secondi, media 42,610

2° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)

4° Anna Bonassi (Brescia – F. Magni – Flanders Love)

5° Ambra Savorgnano (Team Ceresetto Canturino)

6° Lara Crestanello (Isolmant – Premac – Vittoria)

7° Maria Pia Chiatto (Zhiraf)

8° Emanuela Zanetti (Isolmant – Premac – Vittoria)

9° Melania Minichino (Team Biesse Carrera Zambelli)

10° Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino)

Classifica Donne Elite Autodromo Nazionale Monza

1° Anita Baima (Isolmant – Premac – Vittoria) 83,622 chilometri in 1 ora 57 minuti e 45 secondi, media 42,610

2° Lara Crestanello (Isolmant – Premac – Vittoria)

3° Maria Pia Chiatto (Zhiraf)

4° Emanuela Zanetti (Isolmant – Premac – Vittoria)

5° Linda Sanarini (Fiamme Azzurre)

6° Irma Siri (Top Girls – Fassa Bortolo)

7° Claudia Cretti (Top Girls – Fassa Bortolo)

8° Daryna Nahuliak (Fanini Cycling Team)

9° Giulia Zambelli (Team Biesse Carrera Zambelli)

10° Giorgia Giangrande (Team Biesse Carrera Zambelli)

Classifica Donne Juniores Autodromo Nazionale Monza

1° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 83,622 chilometri in 1 ora 57 minuti e 45 secondi, media 42,610

2° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)

3° Anna Bonassi (Brescia – F. Magni – Flanders Love)

4° Ambra Savorgnano (Team Ceresetto Canturino)

5° Melania Minichino (Team Biesse Carrera Zambelli)

6° Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino)

7° Nicoletta Berni (Team Biesse Carrera Zambelli)

8° Francesca Scotti (Team Wilier Breganze)

9° Bianca Luisotto (Team Wilier Breganze)

10° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile)

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