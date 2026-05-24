Baseball – L’Ares capovolge tutto nel completamente di Gara 2 e vince 11-10, spingendo Piacenza al terzo posto

Quello che si riteneva un compito facile, per certuni perfino una formalità, si è invece rivelato impossibile per Il Piacenza Baseball. Nel completamento della partita interrotta ad aprile per oscurità sul 10-8 per i nostri e consistente in una sola difesa è stato più facile per l’Ares segnare tre punti che per Piacenza completare tre eliminazioni.

Un ribaltone inatteso che proietta i milanesi al secondo posto e spinge i piacentini al terzo. Per chiudere i giochi D’Auria consegna la pallina del partente a Josuel Solano ma purtroppo il giovane spagnolo non entrerà mai in partita. Per il miracolo ai padroni di casa bastano sei battitori: i primi due colpiscono in valido mentre il terzo va in base colpito. In un men che si dica Piacenza ha sul groppone basi cariche e molte certezze in meno.

Due rimbalzanti interne portano al 10-9 ed anche a quella che rimarrà l’unica eliminazione difensiva. L’epilogo sul sesto uomo di casa nel box di battuta: Manzoni, con corridori in seconda e terza base, parcheggia un singolo in mezzo agli esterni che, dopo meno di venti minuti di gioco, concretizza la più atroce delle beffe per Piacenza Baseball. Se solo un paio di settimane fa le avversarie ne temevano una fuga in solitaria adesso Piacenza è alle prese con una affollata situazione di classifica che rende il girone A il più incerto dei quattro di serie B. Domenica prossima gli obblighi di riscatto si scontrano con la minacciosa trasferta sul diamante della capolista Old Rags che chiuderà il girone d’andata.





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