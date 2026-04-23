Gas Sales è qui la festa? I biancorossi celebrano in Piazza Cavalli la Coppa Cev. Il sindaco Katia Tarasconi: “Hanno dimostrato all’Europa che cosa significa lottare per Piacenza”. La presidentessa Curti: “Sognavo momenti così” AUDIO

Questa mattina al risveglio qualcuno di loro deve aver pensato si trattasse solo di un sogno, ma fortunatamente è successo davvero. Piacenza ha conquistato la sua prima storica Coppa Cev, riportando un trofeo europeo in città dopo la bellezza di 13 anni. I tifosi della Gas Sales BluEnergy hanno proseguito così i festeggiamenti, riversandosi in Piazza Cavalli per la passerella d’onore concessa allo staff e alla squadra al gran completo.
Non poteva mancare per fare gli onori di casa il sindaco Katia Tarasconi, che per l’occasione ha indossato maglia da gioco ufficiale della squadra: “Piacenza ha mostrato all’Europa che cosa significhi lottare per questa città – ha detto il primo cittadino ai microfoni di RADIO SOUND – Proviamo un grandissimo orgoglio per questi ragazzi e per come ci hanno rappresentato nel Continente. Un’emozione grandissima”
Certo il percorso della Gas Sales BluEnergy non si è costruito da un giorno all’altro, è frutto del lavoro incessante della dirigenza. Lo sottolinea la stessa presidentessa Elisabetta Curti: “Una serata indimenticabile, siamo orgogliosi di questa squadra che ci ha messo l’anima dall’inizio del campionato. Quando ho capito che potevamo vincere qualcosa? A me piace sognare, così come ama sognare chi lavora all’interno della società. Li avevamo immaginati degli scenari come questi: sono questi sogni a spingerci avanti nella quotidianità. Ovviamente per raggiungerli serve programmazione e dedizione”
Gli occhi che a stento trattengono la commozione e l’orgoglio per il tecnico Dante Boninfante: “Siamo contentissimi. Il trofeo è la ciliegina sulla torta di una stagione esaltante. I ragazzi hanno saputo essere squadra pur tra mille difficoltà e hanno sempre dato il massimo. Questa coppa è il premio che meritano, così come lo merita questo pubblico che è sempre stato eccezionale durante tutta la stagione”
E tra il pubblico ad aumentare il volume dei tifo assordante sono stati soprattutto i Lupi Biancorossi, capitanati dalla presidentessa Debora Modicamore: “Era tanto che non si vedeva un Palabanca così, vedere tutti i tifosi con la maglia rossa è stata un’emozione enorme. Abbiamo dato subito grande fiducia alla squadra, sapevamo che ci avrebbero portato ad una stagione di divertimento e di pallavolo a grandi livelli”
Renzo Ciardelli, ex presidente dei Lupi e figura storica del tifo organizzato della Pallavolo Piacenza apprezza doppiamente il successo, dopo aver vissuto gli anni bui, quando alla città è mancata la pallavolo ad alti livelli: “In pochi anni abbiamo vissuto un’escalation incredibile. Grazie alla famiglia Curti siamo tornati a fare dei campionati all’altezza. Erano anni che non vedevo il palazzetto così 3500 persone tutte rosse, che hanno seguito, esultato ed animato la gara con grande entusiasmo”