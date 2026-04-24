Serie B – Fiorenzuola Bees, ultima chiamata al PalArquato: contro Vicenza 40 minuti decisivi

Ultimi quaranta minuti di regular season, con gli occhi puntati sul parquet di Castell’Arquato ma inevitabilmente anche sugli altri campi. Domenica 26 aprile 2026, alle ore 18.00, i Fiorenzuola Bees ospiteranno al PalArquato la S4 Energia Pallacanestro Vicenza, nella sfida valevole per la 38ª e ultima giornata del Campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026.

Per la squadra di coach Del Re sarà una gara dal peso specifico enorme. Fiorenzuola arriva infatti all’appuntamento con un incastro ancora possibile, ma soltanto a condizione di conquistare la vittoria davanti al proprio pubblico. I Bees dovranno fare il proprio dovere contro Vicenza e, contemporaneamente, tenere lo sguardo rivolto anche a Piazza Armerina e Lumezzane, in una domenica destinata a definire gli ultimi verdetti della stagione regolare.

Gli scenari

Gli scenari sono chiari. In caso di sconfitta sia di Piazza Armerina che di Lumezzane, Fiorenzuola sarebbe salva grazie agli scontri diretti, favorevoli ai Bees per 3-1. Se invece dovesse vincere Lumezzane e perdere Piazza Armerina, Fiorenzuola andrebbe ai playout da quintultima, restando davanti a Piazza Armerina per differenza punti nello scontro diretto. Stesso destino, ma davanti a Lumezzane, nel caso opposto: vittoria di Piazza Armerina e sconfitta di Lumezzane, con i Bees avanti grazie al 2-0 negli scontri diretti. In caso di successo di entrambe, Piazza Armerina e Lumezzane, Fiorenzuola sarebbe invece matematicamente quartultima e affronterebbe i playout da quella posizione.

Una sfida delicatissima, dunque, da vivere possesso dopo possesso. Fiorenzuola ci arriva però in un momento positivo, alimentato da due vittorie esterne consecutive che hanno riacceso una fiammella di speranza per la salvezza diretta, sebbene complicata. Dopo il successo sul campo di Agrigento, i Bees hanno confermato il proprio stato di forma anche sabato scorso a Desio, imponendosi per 83-88 con una prova corale di grande sostanza.

A testimoniare la compattezza del gruppo, i quattro giocatori in doppia cifra nella vittoria contro Desio: Obljubech con 14 punti, De Zardo con 13, Bottioni e Mariani con 11 punti a testa. Un segnale importante per una squadra che, nel momento più delicato della stagione, ha saputo ritrovare energia, fiducia e continuità.

Il focus su Vicenza

Dall’altra parte ci sarà una S4 Energia Pallacanestro Vicenza altrettanto motivata. La formazione guidata da coach Ghirelli arriva infatti al PalArquato con la volontà di centrare l’accesso ai play-in, in una volata a tre che coinvolge anche Agrigento e Desio. Anche per i veneti, quindi, la sfida di domenica avrà un valore altissimo, con punti pesanti in palio e margini di errore ridotti al minimo.

Vicenza potrà contare sui propri principali terminali offensivi stagionali: Preti, top scorer con 13,6 punti di media a partita, e Gasparin, secondo realizzatore della squadra con 12 punti di media. Due riferimenti importanti all’interno di un gruppo solido, fisico e organizzato, capace di imporre ritmo e qualità sui due lati del campo.

Per Fiorenzuola sarà fondamentale approcciare la gara con attenzione, intensità difensiva e lucidità offensiva, cercando di limitare le principali bocche da fuoco vicentine e trasformare il PalArquato in un fattore determinante. Servirà una prestazione completa, fatta di energia, sacrificio e continuità per tutti i quaranta minuti.

Il pubblico gialloblù sarà chiamato ancora una volta a spingere la squadra in una partita che può valere molto più dei due punti in palio. L’obiettivo è chiaro: vincere, chiudere la regular season con orgoglio e attendere i risultati dagli altri campi.

Palla a due domenica 26 aprile alle ore 18.00 al PalArquato di Castell’Arquato.

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